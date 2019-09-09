В России хотят создать единую базу данных населения

В России предлагается создать единую базу данных населения

Единая база данных о россиянах может начать функционировать в стране с 2025 года. Соответствующий правительственный законопроект, внесенный в Госдуму 23 июля, Комитет палаты по бюджету и налогам намерен рассмотреть 9 сентября.

Минобороны, Минобрнауки, Согласно проекту закона, в единой базе данных будет аккумулироваться информация из разрозненных пока реестров МВД ФНС , Пенсионного фонда, Фонда ОМС и других госструктур. Каждое ведомство станет отвечать за достоверность переданных сведений. Отвечать за наполнение и корректность базы будет Федеральная налоговая служба.

Пользоваться банком данных смогут органы власти всех уровней, органы управления внебюджетными фондами (ОМС и прочие), а также избирательные комиссии. Кроме того, доступ к ней появится у многофункциональных центров (МФЦ). Россияне тоже смогут видеть свои данные на портале госуслуг.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что создание единой базы данных обеспечит переход на качественно новый уровень расчёта и начисления налогов на доходы физлиц, а централизованный сбор данных о гражданах позволит обеспечить достоверность и непротиворечивость сведений, которые сейчас числятся в реестрах разных служб.