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В России предлагается создать единую базу данных населения 

Парламентская газета + ещё 8 50 минут назад
В России хотят создать единую базу данных населения
Фото: ТАСС
Единая база данных о россиянах может начать функционировать в стране с 2025 года. Соответствующий правительственный законопроект, внесенный в Госдуму 23 июля, Комитет палаты по бюджету и налогам намерен рассмотреть 9 сентября.
Согласно проекту закона, в единой базе данных будет аккумулироваться информация из разрозненных пока реестров МВД, Минобороны, Минобрнауки, ФНС, Пенсионного фонда, Фонда ОМС и других госструктур. Каждое ведомство станет отвечать за достоверность переданных сведений. Отвечать за наполнение и корректность базы будет Федеральная налоговая служба.
Пользоваться банком данных смогут органы власти всех уровней, органы управления внебюджетными фондами (ОМС и прочие), а также избирательные комиссии. Кроме того, доступ к ней появится у многофункциональных центров (МФЦ). Россияне тоже смогут видеть свои данные на портале госуслуг.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что создание единой базы данных обеспечит переход на качественно новый уровень расчёта и начисления налогов на доходы физлиц, а централизованный сбор данных о гражданах позволит обеспечить достоверность и непротиворечивость сведений, которые сейчас числятся в реестрах разных служб.
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Комментарии1
Общество , Министерство обороны , Федеральная налоговая служба , Госдума , МВД , Минобрнауки
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