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Дед Мороз обеспокоился выборами и вышел на связь с ЦИК 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Дед Мороз обеспокоился выборами и вышел на связь с ЦИК
Фото: РИА Новости
Российский Дед Мороз, чья резиденция находится в Великом Устюге Вологодской области, обратился к избирателям через по видосвязи и призвал россиян голосовать ради будущего детей. Ролик с его обращением показали в информцентре ЦИК, передает РИА Новости.
«Я уже успел пройтись по нескольким избирательным участкам. Все проверил: урны стоят на своих местах, бюллетени разложены по стопкам, остался один шаг», — цитирует агентство выступление Деда Мороза.
Дед Мороз добавил, что переживает за российских детей, и призвал взрослых приходить на избирательные участки и голосовать.
В воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. В 85 регионах пройдут более пяти тысяч выборов разного уровня. В 16 субъектов в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 региональных центрах — городские думы и еще в трех — глав муниципальных образований. В Вологодской области в этот день проходят выборы губернатора.
В декабре прошлого года стало известно, что воспитанники пермских детских домов написали письма Деду Морозу, в которых попросили обувь от Gucci и колонки JBL. По словам руководителя пермского благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елены Котовой, в посланиях Деду Морозу, которые она прочитала, дети просили только дорогостоящие подарки.
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Комментарии
Общество , Центризбирком России , РИА Новости , Вологодская Область
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