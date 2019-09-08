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Протоиерей Смирнов назвал русских мужчин «национальной трагедией» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 25 минут назад
«Наши мужчины — национальная трагедия»
Фото: РИА Новости
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, который в июле заявил о «слабости ума женщин», назвал русских мужчин «национальной трагедией».
«Наши мужчины — это есть наша национальная трагедия», — передает слова Смирнова «Интерфакс»
Он заявил, что среди русских встречаются настоящие мужчины, упомянув о спецназовцах, которые вступились за женщин на улице и были убиты. Однако это, считает протоиерей, «штучный товар».
«А чтобы была нация, чтобы были мужчины, чтобы можно было из них выбрать себе жениха — ну их нет в природе!» — заявил священник.
Слабость мужчин он назвал причиной «женского воспитания».
В июле Смирнов заявил, что женщины «слабее умом, чем мужчины». Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что слова священника вызывают протест и недоумение, в полемику с ним захотел также вступить глава СПЧ Михаил Федотов.
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Комментарии
Общество , Димитрий Смирнов , Татьяна Москалькова , Михаил Федотов , Совет по правам человека , Интерфакс
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