Протоиерей Смирнов назвал русских мужчин «национальной трагедией»

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов , который в июле заявил о «слабости ума женщин», назвал русских мужчин «национальной трагедией».

«Наши мужчины — это есть наша национальная трагедия», — передает слова Смирнова «Интерфакс»

Он заявил, что среди русских встречаются настоящие мужчины, упомянув о спецназовцах, которые вступились за женщин на улице и были убиты. Однако это, считает протоиерей, «штучный товар».

«А чтобы была нация, чтобы были мужчины, чтобы можно было из них выбрать себе жениха — ну их нет в природе!» — заявил священник.

Слабость мужчин он назвал причиной «женского воспитания».