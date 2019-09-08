В Югре «люди почему-то не улыбаются»

В Югре посетовали на отсутствие улыбок у избирателей

Член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа Жанна Самойлова, являющаяся наблюдателем на выборах в Сургутском районе, отметила, что обстановка на участках для голосования спокойная, но посетовала на отсутствие улыбок у избирателей.

Самойлова оценила ход голосования в поселке Нижнесортымский, жители которого выбирают в воскресенье главу поселения и депутата, который будет представлять их интересы в думе Сургутского района.

"Обстановка на избирательных участках спокойная, но не сказать, что очень дружелюбная, люди почему-то не улыбаются", — цитирует райадминистрация слова Самойловой.

Согласно данным окружной избирательной комиссии, явка на 15.00 (13.00 мск) на выборах главы поселка Нижнесортымский составила около 37%, проголосовали 3 тысячи человек.

Выборы в воскресенье проходят в 15 муниципалитетах Югры. Самые масштабные — в городах Когалым и Покачи, где выбирают депутата на освободившееся ранее место в региональном парламенте. По словам главы окружного избиркома Дениса Корнеева, единый день голосования в ХМАО проходит в штатном режиме.