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В Югре посетовали на отсутствие улыбок у избирателей 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
В Югре «люди почему-то не улыбаются»
Фото: РИА Новости
Член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа Жанна Самойлова, являющаяся наблюдателем на выборах в Сургутском районе, отметила, что обстановка на участках для голосования спокойная, но посетовала на отсутствие улыбок у избирателей.
Самойлова оценила ход голосования в поселке Нижнесортымский, жители которого выбирают в воскресенье главу поселения и депутата, который будет представлять их интересы в думе Сургутского района.
"Обстановка на избирательных участках спокойная, но не сказать, что очень дружелюбная, люди почему-то не улыбаются", — цитирует райадминистрация слова Самойловой.
Согласно данным окружной избирательной комиссии, явка на 15.00 (13.00 мск) на выборах главы поселка Нижнесортымский составила около 37%, проголосовали 3 тысячи человек.
Выборы в воскресенье проходят в 15 муниципалитетах Югры. Самые масштабные — в городах Когалым и Покачи, где выбирают депутата на освободившееся ранее место в региональном парламенте. По словам главы окружного избиркома Дениса Корнеева, единый день голосования в ХМАО проходит в штатном режиме.
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Общество , Ханты-Мансийский автономный округ
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