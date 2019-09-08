Россиян хотят идентифицировать по-новому

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В России может появиться идентификация избирателей с помощью биометрии 

РИА Новости 2 часа назад
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Фото: © Sputnik / Табылды Кадырбеков
Концерн "Автоматика" (входит в "Ростех") рассматривает возможность оснащения цифровых избирательных участков оборудованием для идентификации избирателей с использованием биометрических данных, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор концерна Владимир Кабанов.
Концерн "Автоматика" решением правительства определен единым подрядчиком ЦИК на оснащение оборудованием цифровых избирательных участков. Разработанные концерном терминалы для голосования будут использованы 8 сентября в Москве на 30 цифровых избирательных участках, где смогут проголосовать проживающие в столице избиратели из 20 регионов.
По словам Кабанова, концерн "Автоматика" будет работать над совершенствованием технических решений, применяемых на цифровых участках.
"Мы планируем исследовать возможности оснащения цифровых участков не только устройствами для электронного голосования, учета и подсчета голосов, но и дополнительными техническими средствами. В частности, речь об устройствах для идентификации личности избирателя, в том числе с использованием машиночитаемых документов, удостоверяющих личность, с применением биометрических и других технологий", — рассказал гендиректор концерна.
По его словам, в кооперации с технологическими партнерами концерн планирует работать над расширением спектра цифровых сервисов и услуг на основе планируемых перспективных разработок в области создания цифровой платформы избирательной системы. Также речь идет о создании и внедрении централизованной электронной базы избирателей, функционирующей в режиме реального времени, возможного использования мощностей интернета и других информационных систем для передачи данных с цифровых избирательных участков соответствующим избирательным комиссиям, организующим выборы.
"Эксперимент проводится 8 сентября, однако работа по анализу его результатов и поисков путей дальнейшего развития этого направления будет продолжена", — отметил Кабанов.
Концерн также будет работать над применением на цифровых участках оборудования для проведения совмещенного голосования на выборах различного уровня и в различных регионах; проведения голосования вне помещения для голосования, в том числе для маломобильных групп избирателей; для обеспечения возможности голосования избирателей с ограничениями по зрению или слуху.
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Комментарии5
Общество , Наука и техника , Владимир Кабанов , Ростех , Центризбирком России , РИА Новости , Москва
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