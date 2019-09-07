В РПЦ выступили против принудительных молебнов в школах

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Принуждение к участию в молебнах в стенах школы недопустимо, заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе Ранее отец одного из учеников школы № 2 города Жуковка Брянской области обратился в городской департамент образования из-за молебна, на котором перед началом учебного года обязали присутствовать всех детей. Подобные мероприятия должны проходить только для тех родителей и учеников, которые просят о проведении такого мероприятия, — отметил Кипшидзе. При этом он подчеркнул, что проведение молебна в школе не нарушает принципов секулярного государства, передаёт ТАСС. Как писал News.ru, Священный синод назначил новых руководителей двух ведущих вузов Русской православной церкви