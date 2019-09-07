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В РПЦ выступили против принудительных молебнов в школах 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
В РПЦ выступили против принудительных молебнов в школах
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Принуждение к участию в молебнах в стенах школы недопустимо, заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Ранее отец одного из учеников школы № 2 города Жуковка Брянской области обратился в городской департамент образования из-за молебна, на котором перед началом учебного года обязали присутствовать всех детей.
Подобные мероприятия должны проходить только для тех родителей и учеников, которые просят о проведении такого мероприятия, — отметил Кипшидзе.
При этом он подчеркнул, что проведение молебна в школе не нарушает принципов секулярного государства, передаёт ТАСС.
Как писал News.ru, Священный синод назначил новых руководителей двух ведущих вузов Русской православной церкви.
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Общество , Образование , Вахтанг Кипшидзе , РПЦ , ИТАР-ТАСС , Брянская Область , Жуковка
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