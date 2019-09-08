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Французский писатель Бегбедер ответил Мединскому из-за комиксов 

Национальная Служба Новостей + ещё 3 2 часа назад
Бегбедер поспорил с Мединским
Фото: РИА Новости
Знаменитый французский писатель Фредерик Бегбедер вступил в заочную дискуссию с российским министром культуры Владимиром Мединским о том, насколько интересны комиксы взрослым. Бегбедер считает, что этот жанр интересен публике любого возраста и признался, что сам читает комиксы, сообщает ТАСС.
«Нет, я не считаю, что комиксы — это только для детей, есть комиксы, которые с удовольствием читают и взрослые. Сам я всегда много читал комиксы», — отметил Бегбедер.
По словам писателя, французские авторы комиксов посвящают их самым разным, в том числе, очень злободневным темам. Когда Бегбедер узнал от российских журналистов, что Владимир Мединский в ходе 32-й Московской международной книжной выставки-ярмарки раскритиковал идею излагать исторические события в формате комиксов, он призвал «никого не осуждать» и высказал сожаление по поводу мнения российского министра культуры. Ранее литературный критик Николай Александров рассказал НСН о причине, по которой глава Минкультуры недолюбливает комиксы.
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Общество , Фредерик Бегбедер , Николай Александров , Владимир Мединский , Минкультуры , ИТАР-ТАСС
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