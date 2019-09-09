Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Исследование выявило высокую конкуренцию за вакансии среди студентов 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
На каких этапах карьеры в РФ самая высокая конкуренция
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
Наиболее высокая конкуренция за вакансию отмечается среди начинающих специалистов, а также среди топ-менеджеров, показало исследование компании HeadHunter.
Согласно данным исследования, в сентябре на рынке труда сохраняется умеренный уровень конкуренции в пользу работодателя: на одну вакансию претендуют шесть человек. При этом самая высокая конкуренция отмечается в профессиональных областях "Начало карьеры, студенты" — 11 человек на место и "Высший менеджмент" — около 11 человек на место.
Самая низкая конкуренция наблюдается в профобластях "Консультирование", "Инсталляции и сервис", а также "Рабочий персонал" — по одному человеку на вакансию.
Средняя предлагаемая зарплата, если смотреть по всем профобластям и регионам страны, составляет 42 150 рублей, показало исследование.
Последние новости
На дом Эллы Памфиловой совершили нападение На дом Эллы Памфиловой совершили нападение Джонсон с позором проиграл Путину: Великобритания теряет независимость Джонсон с позором проиграл Путину: Великобритания теряет независимость Ракета для Киева: чем США решили вооружить Украину Ракета для Киева: чем США решили вооружить Украину
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты особенности «реально цифрового» Ми-24
Раскрыты особенности «реально цифрового» Ми-24
«Есть сомнения»: Выборы в Абхазии решили оспорить
«Есть сомнения»: Выборы в Абхазии решили оспорить3
ЕР похвасталась «жахнувшими всех» результатами
ЕР похвасталась «жахнувшими всех» результатами191
Зеленскому предлагают дать Нобелевскую премию
Зеленскому предлагают дать Нобелевскую премию37
Лимаренко победил на выборах сахалинского губернатора
Лимаренко победил на выборах сахалинского губернатора
Видео
ЧП в Шереметьево: самолет загорелся перед взлетом
00:47
ЧП в Шереметьево: самолет загорелся перед взлетом
Происшествия
На празднике в Германии прогремел взрыв
00:49
На празднике в Германии прогремел взрыв
Европа В мире
Дети присягнули на верность главе ДНР
00:32
Дети присягнули на верность главе ДНР
В мире
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
01:22
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
Общество
Что обсудили Путин и Макрон
01:12
Что обсудили Путин и Макрон
Политика Статьи
Импичмента не будет: Почему Трампу не грозит отставка
04:16
Импичмента не будет: Почему Трампу не грозит отставка
В мире США
Симоньян «чуть не подралась» с Навкой
14:04
Симоньян «чуть не подралась» с Навкой
Общество
Собчак высказалась о браках «по залету»
00:23
Собчак высказалась о браках «по залету»
Шоу-бизнес
С «борта №1» пропала медицинская каюта
03:41
С «борта №1» пропала медицинская каюта
Политика
В Кремле заявили о тупике в отношениях с Японией
00:31
В Кремле заявили о тупике в отношениях с Японией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение