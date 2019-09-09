На каких этапах карьеры в РФ самая высокая конкуренция

Исследование выявило высокую конкуренцию за вакансии среди студентов

Наиболее высокая конкуренция за вакансию отмечается среди начинающих специалистов, а также среди топ-менеджеров, показало исследование компании HeadHunter.

Согласно данным исследования, в сентябре на рынке труда сохраняется умеренный уровень конкуренции в пользу работодателя: на одну вакансию претендуют шесть человек. При этом самая высокая конкуренция отмечается в профессиональных областях "Начало карьеры, студенты" — 11 человек на место и "Высший менеджмент" — около 11 человек на место.

Самая низкая конкуренция наблюдается в профобластях "Консультирование", "Инсталляции и сервис", а также "Рабочий персонал" — по одному человеку на вакансию.

Средняя предлагаемая зарплата, если смотреть по всем профобластям и регионам страны, составляет 42 150 рублей, показало исследование.