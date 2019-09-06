Школьников «осветили» перед новым учебным годом 

Школьников города Жуковка в Брянской области освящают перед новым учебным годом в обязательном порядке. На принудительные обряды пожаловался родитель одного из учеников на странице развлекательного сервиса Pikabu.
pikabu.ru
Мужчина выложил фотографию дневника своего сына, в котором было прикреплено объявление о том, что 6 сентября «будет проходить освещение учеников на новый учебный год». При этом автор пояснил, что разрешения у родителей школьников на участие в обряде никто не спрашивал. Слово «освящение» в объявлении было написано с ошибкой.
По данным радиостанции «Говорит Москва», к моменту публикации православный молебен уже прошёл в лицее №1. На очереди были ученики школы №2. При этом завуч лицея №1 в разговоре с журналистами отметила, что из-за большого количества участников молебна обряд пришлось проводить на улице.
«У нас было объявлено на педагогическом совете. Вот сегодня проводилось мероприятие на улице, а то все не влезли», — заявила педагог, подчеркнув, то участие в молебне было добровольным, а приверженцы других религий «просто наблюдали за происходящим в сторонке».