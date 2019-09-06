Коллекторы до смерти запугали пенсионерку

В Москве коллекторы запугали пенсионерку до смерти из-за 10 тысяч рублей

Коллекторы терроризировали пожилую москвичку и её дочь из-за долга в 10 тысяч рублей.

Пенсионерка взяла кредит на лекарства, но успела вернуть долг вовремя. Она перевела деньги через интернет, однако заёмщики начали утверждать, что ничего не получили, натравив на семью коллекторов. На их телефоны начали поступать сообщения с угрозой. Кроме того, несколько раз в их дом ломились неизвестные.

После нескольких «атак» у пожилой москвички упало давление. Врачи не смогли её спасти. На следующий день коллекторы прислали дочери умершей новое СМС.

Примите ещё раз мои поздравления насчёт смерти вашей мамашки, — цитирует Life.ru сообщение коллекторов.

Сотрудники ГСУ СКР по Москве проверяют все данные по факту случившегося.

Ранее в подмосковном Красногорске коллекторы напали на мужчину и его девятилетнюю дочь возле подъезда их дома. Несколько человек подошли к отцу, который гулял с ребёнком, и заявили, что представляют банк, в котором мужчина взял кредит. Во время разговора они достали травматический пистолет и открыли огонь по должнику и его дочери, писал News.ru.