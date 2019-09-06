«Черная жемчужина эпохи динозавров». Раритетное дерево обнаружили в Подмосковье

Московской области обнаружили редкое дерево — бархат амурский. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства региона.

Бархат амурский нашли в Истринском лесничестве. В этом году растение должны внести в Национальный реестр удивительных деревьев России

Бархат амурский достигает 25-28 метров в высоту и имеет диаметр ствола 90-120 сантиметров. Дерево примечательно тем, что его предки росли еще в эпоху динозавров. Его так и называют: черная жемчужина эпохи динозавров. В китайской культуре есть даже легенда, что однажды император потерял на берегу реки черную жемчужину, из которой выросло целое дерево, украшенное ягодками.

«В Московской области статус удивительного присвоен пока только одному дереву, растущему из одного корня березы и ели в Наро-Фоминском лесничестве. В этом году эксперты планируют внести в реестр и бархат амурский», — прокомментировали в Комитете лесного хозяйства региона.

Обычно такие деревья растут на Дальнем Востоке, в лесах Китая, Кореи, Японии и некоторых других стран.