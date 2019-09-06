Памфилова рассказала о самочувствии после нападения

России Председатель Центральной избирательной комиссии ( ЦИК Элла Памфилова , на которую ночью было совершено нападение, чувствует себя нормально. Об этом она рассказала журналисту газеты «Известия».

«Всё хорошо, всё нормально», — сказала она. Памфилова добавила, что «переживет это».

6 сентября стало известно, что неизвестный проник в дом Памфиловой через окно на террасу дома, на нем была маска. Налетчик ткнул главу ЦИК электрошокером, но забыл его включить. Потерпевшая вступила в схватку с нападавшим, метнула в него стул, а также царапалась и била его, вынудив отступить.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 («Разбой с незаконным проникновением в жилище») УК РФ. Полиция уже начала поиск лиц, причастных к нападению.