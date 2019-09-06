Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Памфилова рассказала о самочувствии после нападения 

Lenta.ru 1 час назад
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова, на которую ночью было совершено нападение, чувствует себя нормально. Об этом она рассказала журналисту газеты «Известия».
«Всё хорошо, всё нормально», — сказала она. Памфилова добавила, что «переживет это».
6 сентября стало известно, что неизвестный проник в дом Памфиловой через окно на террасу дома, на нем была маска. Налетчик ткнул главу ЦИК электрошокером, но забыл его включить. Потерпевшая вступила в схватку с нападавшим, метнула в него стул, а также царапалась и била его, вынудив отступить.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 («Разбой с незаконным проникновением в жилище») УК РФ. Полиция уже начала поиск лиц, причастных к нападению.
Последние новости
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение На дом Эллы Памфиловой совершено нападение Раскрыта личность одного из погибших в Сирии российских военных Раскрыта личность одного из погибших в Сирии российских военных Опровергнут миф о вреде соли Опровергнут миф о вреде соли
Общество , Видео , Элла Памфилова , Центризбирком России , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко потребовал от России «не наклонять» Белоруссию
Лукашенко потребовал от России «не наклонять» Белоруссию5
Россию заподозрили в планах свержения Асада
Россию заподозрили в планах свержения Асада158
Основным владельцем «КВН» стал сын Маслякова
Основным владельцем «КВН» стал сын Маслякова48
Пожарным резко увеличили зарплату
Пожарным резко увеличили зарплату3
В небе над Россией столкнулись два Су-34
В небе над Россией столкнулись два Су-34538
Видео
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
00:42
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
Политика
Невероятные факты о Солнечной системе
10:19
Невероятные факты о Солнечной системе
Наука
На Памфилову напал неизвестный
01:27
На Памфилову напал неизвестный
Происшествия
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
03:09
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
Политика В мире
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
03:30
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Политика
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
01:31
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Общество Другое
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
11:15
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Политика
Евросоюз опять оттолкнул Украину
02:00
Евросоюз опять оттолкнул Украину
В мире Статьи
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
20:14
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть