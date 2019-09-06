Пожарным резко увеличили зарплату

МЧС в два раза увеличило зарплату пожарных

МЧС России увеличило зарплату работников федеральной противопожарной службы (ФПС) в два раза и довело ее до 24 тыс. рублей, соответствующее поручение было дано президентом РФ по итогам прямой линии 20 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС, отвечая на запрос агентства.

"МЧС России в целях исполнения данного поручения доведены до территориальных органов МЧС России и cпециального управления ФПС №3 дополнительные лимиты бюджетных обязательств на увеличение в 2019 году уровня оплаты труда работников ФПС до 24 тыс. рублей в месяц, начиная с 1 июля 2019 года", — сказал представитель министерства.

Речь идет о гражданских работниках пожарных частей, которые несут службы не в погонах.

"Указанные лимиты бюджетных обязательств предназначены на увеличение уровня оплаты труда работников ФПС ГПС, непосредственно принимающих участие в тушении пожаров и замещающих должности, входящие в состав дежурных караулов, дежурных смен, а также начальников частей (заместителей начальников частей), допущенных к руководству тушению пожаров", — пояснил представитель МЧС.