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МЧС в два раза увеличило зарплату пожарных 

ТАСС + ещё 5 22 минуты назад
Пожарным резко увеличили зарплату
Фото: ТАСС
МЧС России увеличило зарплату работников федеральной противопожарной службы (ФПС) в два раза и довело ее до 24 тыс. рублей, соответствующее поручение было дано президентом РФ по итогам прямой линии 20 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС, отвечая на запрос агентства.
"МЧС России в целях исполнения данного поручения доведены до территориальных органов МЧС России и cпециального управления ФПС №3 дополнительные лимиты бюджетных обязательств на увеличение в 2019 году уровня оплаты труда работников ФПС до 24 тыс. рублей в месяц, начиная с 1 июля 2019 года", — сказал представитель министерства.
Речь идет о гражданских работниках пожарных частей, которые несут службы не в погонах.
"Указанные лимиты бюджетных обязательств предназначены на увеличение уровня оплаты труда работников ФПС ГПС, непосредственно принимающих участие в тушении пожаров и замещающих должности, входящие в состав дежурных караулов, дежурных смен, а также начальников частей (заместителей начальников частей), допущенных к руководству тушению пожаров", — пояснил представитель МЧС.
В ходе прямой линии 20 июня пожарный из Калининграда пожаловался президенту России Владимиру Путину, что зарплата начальника пожарной части составляет 16 тыс. рублей, а зарплата его коллег, тех, кто служит не в погонах, — 12-13 тыс.. Путин при этом сообщил, что МЧС для повышения зарплат сотрудникам в этом и следующем году будет выделено в общей сложности более 12 млрд рублей. По итогам прямой линии глава государства дал поручение до 1 августа обеспечить доведение уровня оплаты труда работников подразделений пожарной охраны МЧС России в 2019 году до 24 тыс. рублей в месяц, а с 2020 года — до 32 тыс. рублей в месяц.
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Комментарии3
Общество , Владимир Путин , МЧС
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