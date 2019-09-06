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Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве 

Lenta.ru + ещё 25 2 часа назад
Повышение пенсионного возраста оценили в кабмине
Фото: РИА Новости
В правительстве не могут понять, откуда депутат Госдумы Валерий Рашкин взял информацию о готовящемся повышении пенсионного возраста в России до 70 лет. Об этом журналистам рассказал источник в аппарате кабинета министров, передает РИА Новости.
«Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом. Иначе никак», — подчеркнул он.
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До этого Рашкин в интервью «Независимой газете» рассказал, что, по информации, которую ему удалось добыть как депутату, в правительстве создали рабочую группу для подготовки нового повышения пенсионного возраста. Он признал, что не может подтвердить это документально, но заверил, что состав группы тот же, что готовил прошлогоднюю реформу.
По словам депутата, поводом для таких обсуждений стали предварительные результаты первого этапа нынешней реформы, так как тот «не решил задач, которые были поставлены». В качестве доказательства своей теории Рашкин вспомнил заявление правительства, что в стране выросла продолжительность жизни: у женщин — до 78,5 года, у мужчин — до 68,5 года.
В Министерстве труда и Пенсионном фонде России комментировать слова депутата не стали.
Проводимая в настоящее время пенсионная реформа в России предполагает постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60-ти — для женщин. Первый вариант реформы предусматривал повышение для женщин с нынешних 55-ти до 63 лет, но позднее президент России Владимир Путин смягчил его. Реформа началась 1 января 2019 года.
Ранее сообщалось, что Банк России и Минфин откажутся от идеи «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК), который позволил бы работникам самим управлять своими пенсионными взносами. Вместо него предлагается ввести новую систему накопительных пенсий.
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