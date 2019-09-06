Женщина стала матерью в 74 года

Женщина стала самой пожилой матерью в 74 года

Вместе с 78-летним мужем Раджой Рао они очень хотели детей и вдохновились примером соседки, которая смогла родить в 55 лет также с помощью ЭКО.

В индийском городе Гунтур 74-летняя Эрраматти Мангаямма родила двух здоровых близняшек после ЭКО. В клинике случай назвали историческим.

Вместе с 78-летним мужем Раджой Рао они очень хотели детей и вдохновились примером соседки, которая смогла родить в 55 лет также с помощью ЭКО.

Женщина, пережившая менопаузу около 30 лет назад, побила рекорд и стала самой пожилой новоиспеченной матерью в мире. При этом все девять месяцев беременности Мангаямма провела в больнице под наблюдением врачей.