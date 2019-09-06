Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Женщина стала самой пожилой матерью в 74 года 

ТК «Звезда» 24 минуты назад
Женщина стала матерью в 74 года
Фото: zeenews.india.com
Вместе с 78-летним мужем Раджой Рао они очень хотели детей и вдохновились примером соседки, которая смогла родить в 55 лет также с помощью ЭКО.
В индийском городе Гунтур 74-летняя Эрраматти Мангаямма родила двух здоровых близняшек после ЭКО. В клинике случай назвали историческим.
Вместе с 78-летним мужем Раджой Рао они очень хотели детей и вдохновились примером соседки, которая смогла родить в 55 лет также с помощью ЭКО.
Женщина, пережившая менопаузу около 30 лет назад, побила рекорд и стала самой пожилой новоиспеченной матерью в мире. При этом все девять месяцев беременности Мангаямма провела в больнице под наблюдением врачей.
«Я не могу выразить свои чувства словами. Эти дети дополняют меня. Мое шестидесятилетнее ожидание наконец подошло к концу. Теперь никто больше не называет меня бесплодной», — цитирует женщина Mirror.
ТК «Звезда»: последние новости
Умерла актриса Зинаида Славина Умерла актриса Зинаида Славина Умер посол России в Египте Умер посол России в Египте В Кремле не стали комментировать информацию о переводе Сенцова в московское СИЗО В Кремле не стали комментировать информацию о переводе Сенцова в московское СИЗО
Общество , Гунтур
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы имеем ракету, которая долетит до Москвы»
«Мы имеем ракету, которая долетит до Москвы»21
Украина поблагодарила США за борьбу с «Северным потоком»
Украина поблагодарила США за борьбу с «Северным потоком»
Украина обвинила Россию в подготовке вторжения
Украина обвинила Россию в подготовке вторжения69
Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США
Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США162
Призвавшую вернуть Крым Собчак разнесли в Госдуме
Призвавшую вернуть Крым Собчак разнесли в Госдуме548
Видео
Невероятные факты о Солнечной системе
10:19
Невероятные факты о Солнечной системе
Наука
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
03:30
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Политика
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
01:31
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Общество Другое
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
11:15
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Политика
Евросоюз опять оттолкнул Украину
02:00
Евросоюз опять оттолкнул Украину
В мире Статьи
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
20:14
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
Шоу-бизнес
Пока вы не уснули: Путин заявил о конце эпохи Запада
00:45
Пока вы не уснули: Путин заявил о конце эпохи Запада
В мире
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
01:22
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Шоу-бизнес
Абэ сделал заявление по мирному договору с Россией
06:20
Абэ сделал заявление по мирному договору с Россией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение