Это самый опасный город России. В нем творится беспредел, но жители не хотят его покидать

Город Шахты в Ростовской области — самый опасный город России . Выходить из дома ночью не рекомендуется: могут ограбить или изнасиловать. Дорог и медицины в городе нет в принципе, однако недвижимость почему-то стоит на уровне вполне благополучных населенных пунктов. Местные жители стыдятся своего города, однако покидать его не спешат. Реальное выживание в российской глубинке — в материале «Ленты.ру».

Новошахтинску. Титул самого опасного города Шахтам достался в результате опроса местных жителей — исследование было проведено в 200 городах разных регионов страны. Назвать результат случайным не получится: Шахты уже признавались самым опасным городом в 2016-м, 2017-м, а в 2018-м город вошел в топ-3 самых опасных, уступив только соседям по области — Новочеркасску

Еще одно исследование — общего уровня качества жизни в стране — также отправило Шахты в конец списка: город занял 144 место из 150. В рейтинге добрососедства, для которого респонденты оценивали дружелюбие и вежливость живущих по соседству горожан, Шахты заняли 136 место из 150. «Отличился» город и в рейтингах городов с самым плохим ЖКХ (первое место из 200) и самым плохим общественным транспортом (в десятке).

Спасайся, кто может

Шахты немного не дотягивают до включения в категорию крупных городов (от 250 тысяч населения) — не хватает 10-15 тысяч человек. И, судя по отзывам самих местных жителей, в ближайшее время и не дотянут: несмотря на официально низкую статистику безработицы, с трудоустройством в городе все сложно. «Работы очень мало — люди устраиваются в основном по знакомству, через родственников, — рассказывает 22-летний местный житель Станислав Любимов. — Все, кто получил высшее образование, уезжают в крупные города. Я тоже уехал (Станислав служит по контракту в Подмосковье , — прим. „Ленты.ру“). В городе много беженцев из-за ситуации с Украиной — граница недалеко. Но все-таки люди больше уезжают, чем приезжают».

По словам директора по продажам девелопера «Интеко» (лидер рейтинга застройщиков Ростовской области) Павла Лепиша, на долю жителей Шахт приходится около 5,8-6,5 процента всех сделок с новостройками Ростова-на-Дону. Это меньше, чем показатели других населенных пунктов области, в том числе и более скромных по населению — таких как Новочеркасск, Волгодонск (оба — около 170 тысяч человек) или Сальск (59 тысяч человек). Но уезжают не только в Ростов, и не только в собственное жилье.

«Работать в Шахтах негде — разве что в торговле, — говорит уехавшая из Шахт в Санкт-Петербург три года назад Наталья Озеркова. — По большому счету, город не вышел из 90-х: дороги, транспорт, жилые дома — все старое. Много пьющих. В сфере услуг — сплошное хамство. Про медицину скажу коротко: лучше не болеть».

Жилой фонд в городе представлен в основном старыми зданиями. В рейтинге Единого реестра застройщиков в первую сотню ЖК Ростовской области вошли только три шахтинских объекта. 19 место занимает «Александровский парк», против строительства которого на территории особо охраняемой природной территории шахтинцы пытались собрать петицию, а местные власти обещали им в этом разобраться. Еще два ЖК — скромные среднеэтажные дома №65 и №67 по Шахтинскому проспекту — занимают 83 и 84 места рейтинга.

В базе ЦИАН на момент публикации представлено 127 квартир, выставленных на продажу в Шахтах, — все вторичные. В базе Domofond предложений более тысячи, как новостройки помечены только 35 из них. В базе «Авито Недвижимость» опубликовано около 1,4 тысячи объявлений о продаже квартир, новостроек тоже чуть более 30.

Да и те порой выглядят довольно странно. Первое же объявление о продаже новостройки в выдаче одной из площадок — 31-метровая квартира за 2,2 миллиона рублей в доме на улице Шевченко — начинается словами «Элитный дом в центре города. По документам не жилое помещение!» В описании 43-метровой «двушки» в новом доме по улице Достоевского (1,65 миллиона рублей) в качестве плюса указывается автономный водонагреватель. Продавец однокомнатной квартиры в современном ЖК на улице Евлахова (1,15 миллиона рублей) включил в описание наличие «индивидуального отопления».

Впрочем, это скорее правило, чем исключение: индивидуальное отопление фигурирует в значительной части объявлений о продаже жилья в городе — как первичного, так и вторичного, как на федеральных онлайн-площадках, так и в соцсетях. Таким образом местные жители экономят на отоплении: как говорит шахтинец Сергей Шведов (имя изменено по просьбе героя, — прим. «Ленты.ру»), стоимость коммунальных услуг в городе одна из самых высоких в стране. «Весь город неблагополучный, водопроводные трубы изношены на 80 процентов, поэтому весь город течет, то же самое и с канализацией, — говорит Сергей. — Если живешь выше второго этажа, напора нет — горячая вода включается на час в день, и все. Местные ставят насосы, тогда вода в квартире будет, правда, ее качество — это отдельная история. Оплата ЖКХ за "однушку" летом 4300 рублей, зимой — 5000». При этом средняя зарплата, на которую можно рассчитывать в Шахтах, по словам Сергея (сам он работает в Москве) — 12-15 тысяч рублей в месяц.

Чужие здесь не ходят

Специфическая «анти-фишка» города — состояние дорог и транспорта. «Асфальт изношен на 90 процентов, — рассказывает Сергей. — Общественный транспорт — это вообще жопа. Автобусов почти нет, трамваев и троллейбусов нет вообще, 95 процентов транспорта — маршрутки, которым лет по 20, все скрипят и разваливаются». В микрорайон Артем (бывший поселок городского типа), который по документам входит в состав города, еще с 1930-х, после 19:30-20:00 маршрутки перестают ходить вообще. В часы пик, добавляет Сергей, маршрутки приходится брать штурмом.

«Мне стыдно приехать в свой город со своей девушкой — потому что маршрутка [от въезда в город до моего района] ездит раз в час, и то если повезет. А если поздно вечером — или пешком, или на такси, 800 рублей в одну сторону, — рассказывает Станислав Любимов. — Зимой до центра вообще не найдешь желающих подвезти — приходится идти пешком. Маршрутка — это отдельная мука, они, бедные, трясутся, стучат, скрежещут от наших дорог. Зато по документам дороги в полном порядке, моя родная улица, Промышленная, тоже якобы должна уже быть в асфальте — но нет, про это все забыли».

Что до собственно безопасности — раздел новостей на сайте УМВД России по городу Шахты разгулом криминала вовсе не поражает: публикации главным образом информируют о новостях федерального уровня либо транслируют позитивную повестку. В то же время, если судить по отзывам горожан, передвигаться по городу после захода солнца (за исключением нескольких центральных улиц) безопаснее всего на личном транспорте.

«В темное время суток идти домой с завода «Химпэк», где работают в том числе пожилые люди, опасно: ни фонарей, ни пешеходов, — рассказывает Станислав Любимов. — Люди в возрасте, у которых со зрением уже не очень хорошо, ходить боятся — просят встретить кого-то из близких». «В городе полно наркоманов и алкоголиков. Освещение есть только на центральных улицах, — добавляет Сергей Шведов. — Насчет „опасного города“ скажу так: если ты местный и живешь в своем районе давно, то, скорее всего, можешь гулять спокойно, если нет — то уже проблематично».

«Опасный город Шахты, особенно ночью, — делится местный житель Владимир Коршунов. — Много плохих ситуаций, то ограбили прямо на глазах у людей, то изнасиловали в парке чуть ли не у прохожих на виду, то парня избили так, что живого места не осталось, в реанимацию отправили, били в клубе открыто, при посетителях и охране. Много беспредела тут. Много таких ситуаций плохих ночью».

При такой ситуации с зарплатами, состоянием сферы ЖКХ, общественного транспорта и безопасностью жилье в городе, казалось бы, должно стоить копейки. Если сравнивать с Москвой, так оно и есть: большинство агентств недвижимости Юга России, работающих с шахтинской недвижимостью, оценивают квадратный метр в городе в 30-34 тысячи рублей (в Москве показатель приближается к 200 тысячам рублей). Вместе с тем в сравнительно благополучном приморском Таганроге, городе с населением 255 тысяч человек, «квадрат» стоит 33-37 тысяч.

Что в такой ситуации продолжает удерживать жителей в Шахтах, сказать сложно. Разве что теплый климат, относительно дешевые продукты, нежелание менять привычный уклад жизни — или криминальные наклонности? И, может быть, нераскрытый туристический потенциал города — несколько лет назад он вошел в рейтинг самых недорогих направлений для путешествий по России. Судя по тому, что рассказывают сами горожане, любителям экстремального туризма прогулка по ночным Шахтам может подарить интересные впечатления.