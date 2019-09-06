Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Свалило за месяц»: умер исполнитель песни «Снег кружится» 

Газета.Ru + ещё 32 1 час назад
«Свалило за месяц»: умер исполнитель хита «Снег кружится»
Фото: kino-teatr.ru
Исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон умер на 72-м году жизни из-за онкологического заболевания. О трагедии сообщили жена и сын артиста, отметив, что долгое время он пребывал в критическом состоянии.
Солист вокально-инструментальных ансамблей «Самоцветы», «Веселые ребята» и «Пламя» Юрий Петерсон скончался в возрасте 71 года. Его супруга Татьяна Путра сообщила агентству «Москва», что причиной смерти стало онкологическое заболевание.
«Да, это правда, Юрий Петерсон скончался. У него была онкология неизвестного типа. Мы так и не смогли выяснить, где она была конкретно. Но онкологическое заболевание было выявлено в конце июля и буквально за месяц его «свалило», — сказала Путра.
По словам сына солиста Яна Петерсона, в последнее время он уже не поднимался с постели и находится в критическом состоянии. Прощание с музыкантом пройдет в понедельник 9 сентября в 9:00 в морге 64-й больницы, а гражданская панихида — в 10:00 того же дня в крематории Хованского кладбища.
Певец Юрий Петерсон родился в Риге 24 апреля 1948 года. Он умел играть на нескольких инструментах, а также писал и исполнял песни, самые известные из которых — «Снег кружится», «Тебе все равно», «Люди встречаются» и «Любовь приходит не весной». В Рижской Государственной консерватории, учась в классе кларнета, Петерсон освоил также фортепиано, гитару, саксофон, аккордеон и флейту. В 1968 году 20-летнего музыканта пригласили на вакансию солиста в Москонцерте. Перебравшись в Москву, он исполнял песни «Гой, ты Русь моя родная», «Последняя электричка», «И не то, чтобы да, и не то, чтобы нет», «Жил был я» и многие другие.
В состав группы «Самоцветы» под руководством Юрия Маликова Петерсон вошел в 1972 году, а с 1975-го начал петь в ВИА «Пламя». На концертах он выступал с композициями «Обещание», «Боль — Обида», «Приходи», «Кинематограф» и «Морская песенка». Самой популярной песней в исполнении Петерсона стала композиция Сергея Березина на слова Лидии Козловой «Снег кружится».
В комментарии сайту mk.ru вокалистка и художественный руководитель ВИА «Пламя» Юлия Ариничева выразила соболезнования родным и близким музыканта.
«Только мы оправились от одной потери — и вот новый удар. Юрий Петерсон был голосом и душой ансамбля. Именно в его исполнении мы много лет назад впервые услышали и полюбили композиции «На дальней станции сойду», «Идет солдат по городу», «Не повторяемся такое никогда»
Я горжусь тем, что имею возможность продолжать традиции ВИА и исполнять эти замечательные песни. От лица всех музыкантов ансамбля выражаю соболезнования семье, друзьям, коллегам и близкими Юрия Леонидовича», — сказала Ариничева.
За месяц до смерти Петерсона на 82-м году жизни скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин. Об этом сообщила близкая подруга композитора Лариса Рубальская.
«Сегодня ушел из жизни Сергей Березин — замечательный человек, талантливый композитор, руководитель ансамбля «Пламя». Это был прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надежным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя», — написала она в инстаграме.
Певец Лев Лещенко отметил, что Березин обладал уникальной порядочностью и не участвовал ни в каких интригах.
«Для нас всех, кто работал с ним, это очень печальное сообщение. Сережа был уникальным по своей музыкальной образованности и человеческой порядочности — ни в каких интригах не участвовал. Очень сожалею, что его больше с нами нет. Мы очень дружили, тесно общались», — приводит слова Лещенко ТАСС.
На трагическое известие откликнулся также создатель ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов.
«Я только узнал. Трагично, печально. Вчера вот Вилли Токарев [скончался], а сегодня Сергей», — сказал он журналистам.
Композитор написал целый ряд культовых песен, в числе которых «Золотые шары», «Может, я тебя выдумал», «Всюду только ты», «Осень» и «Снег кружится». Композиции Березина в разные годы исполняли знаменитые отечественные артисты — Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Михаил Шуфутинский, Александр Серов, Николай Караченцов, Валентина Толкунова, Анна Вески, Ольга Зарубина и многие другие.
Газета.Ru: последние новости
Источник назвал "бредом" сообщения о повышении пенсионного возраста Источник назвал "бредом" сообщения о повышении пенсионного возраста Телеведущий Андрей Норкин выгнал из студии устроившего скандал гостя Телеведущий Андрей Норкин выгнал из студии устроившего скандал гостя Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым
Комментарии9
Общество , Филипп Киркоров , Иосиф Кобзон , Александр Серов , Сергей Березин , Вилли Токарев , Лев Лещенко , Михаил Шуфутинский , Николай Караченцов , Ольга Зарубина , Валентина Толкунова , АГН "Москва" , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Анонсирован обмен заключенными между Украиной и Россией
Анонсирован обмен заключенными между Украиной и Россией22
Пока вы не уснули: что потребовал Лукашенко
Пока вы не уснули: что потребовал Лукашенко9
Порошенко заявил о признании РФ вины за MH17
Порошенко заявил о признании РФ вины за MH17289
Зеленский помиловал россиян из списка на обмен
Зеленский помиловал россиян из списка на обмен124
Путин назвал Сталина «папашей»
Путин назвал Сталина «папашей»55
Новости партнеров
Видео
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
00:42
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
Политика
Невероятные факты о Солнечной системе
10:19
Невероятные факты о Солнечной системе
Наука
На Памфилову напал неизвестный
01:27
На Памфилову напал неизвестный
Происшествия
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
03:09
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
Политика В мире
Пока вы не уснули: что потребовал Лукашенко
02:26
Пока вы не уснули: что потребовал Лукашенко
В мире
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
03:30
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Политика
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
01:31
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Общество Другое
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
11:15
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Политика
Евросоюз опять оттолкнул Украину
02:00
Евросоюз опять оттолкнул Украину
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение