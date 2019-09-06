«Свалило за месяц»: умер исполнитель хита «Снег кружится»

«Свалило за месяц»: умер исполнитель песни «Снег кружится»

Исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон умер на 72-м году жизни из-за онкологического заболевания. О трагедии сообщили жена и сын артиста, отметив, что долгое время он пребывал в критическом состоянии.

Солист вокально-инструментальных ансамблей «Самоцветы», «Веселые ребята» и «Пламя» Юрий Петерсон скончался в возрасте 71 года. Его супруга Татьяна Путра сообщила агентству «Москва», что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

«Да, это правда, Юрий Петерсон скончался. У него была онкология неизвестного типа. Мы так и не смогли выяснить, где она была конкретно. Но онкологическое заболевание было выявлено в конце июля и буквально за месяц его «свалило», — сказала Путра.

По словам сына солиста Яна Петерсона, в последнее время он уже не поднимался с постели и находится в критическом состоянии. Прощание с музыкантом пройдет в понедельник 9 сентября в 9:00 в морге 64-й больницы, а гражданская панихида — в 10:00 того же дня в крематории Хованского кладбища.

Певец Юрий Петерсон родился в Риге 24 апреля 1948 года. Он умел играть на нескольких инструментах, а также писал и исполнял песни, самые известные из которых — «Снег кружится», «Тебе все равно», «Люди встречаются» и «Любовь приходит не весной». В Рижской Государственной консерватории, учась в классе кларнета, Петерсон освоил также фортепиано, гитару, саксофон, аккордеон и флейту. В 1968 году 20-летнего музыканта пригласили на вакансию солиста в Москонцерте. Перебравшись в Москву, он исполнял песни «Гой, ты Русь моя родная», «Последняя электричка», «И не то, чтобы да, и не то, чтобы нет», «Жил был я» и многие другие.

В состав группы «Самоцветы» под руководством Юрия Маликова Петерсон вошел в 1972 году, а с 1975-го начал петь в ВИА «Пламя». На концертах он выступал с композициями «Обещание», «Боль — Обида», «Приходи», «Кинематограф» и «Морская песенка». Самой популярной песней в исполнении Петерсона стала композиция Сергея Березина на слова Лидии Козловой «Снег кружится».

В комментарии сайту mk.ru вокалистка и художественный руководитель ВИА «Пламя» Юлия Ариничева выразила соболезнования родным и близким музыканта.

«Только мы оправились от одной потери — и вот новый удар. Юрий Петерсон был голосом и душой ансамбля. Именно в его исполнении мы много лет назад впервые услышали и полюбили композиции «На дальней станции сойду», «Идет солдат по городу», «Не повторяемся такое никогда»

Я горжусь тем, что имею возможность продолжать традиции ВИА и исполнять эти замечательные песни. От лица всех музыкантов ансамбля выражаю соболезнования семье, друзьям, коллегам и близкими Юрия Леонидовича», — сказала Ариничева.

За месяц до смерти Петерсона на 82-м году жизни скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин. Об этом сообщила близкая подруга композитора Лариса Рубальская.

«Сегодня ушел из жизни Сергей Березин — замечательный человек, талантливый композитор, руководитель ансамбля «Пламя». Это был прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надежным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя», — написала она в инстаграме.

Певец Лев Лещенко отметил, что Березин обладал уникальной порядочностью и не участвовал ни в каких интригах.

«Для нас всех, кто работал с ним, это очень печальное сообщение. Сережа был уникальным по своей музыкальной образованности и человеческой порядочности — ни в каких интригах не участвовал. Очень сожалею, что его больше с нами нет. Мы очень дружили, тесно общались», — приводит слова Лещенко ТАСС.

На трагическое известие откликнулся также создатель ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов.