Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане

«Дудь радостно кричит, снимает, говорит о том, что во всем виновато государство. Но надо быть дегенератом», — отметил он. По мнению Соловьева, в фильме, хронометраж которого составляет чуть больше трех часов, нет «ни малейшего понимания о том, что, почему и как реально произошло».

Ведущий добавил, что Дудь «был бездарный спортивный журналист», а теперь «полез в другую область — гадить по чуть-чуть». «Лучше бы он рекламировал Head&Shoulders. В этой башке кроме химических элементов Procter&Gamble ничего другого не обнаружено», — добавил Соловьев.

«Вы посмотрите на эти лица. Вы посмотрите на эту лощеную нечисть. Вы посмотрите на этого борца с перхотью. Там же ноль сопереживания. Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх, которая во время трагедии Беслана несла такое, что волосы дыбом», — заключил он.

2 сентября Юрий Дудь опубликовал документальный фильм о теракте в Беслане. Он доступен на YouTube-канале «вДудь». В выпуске в том числе представлены рассказы людей, которые «продолжают жить нормальной жизнью, как бы сильно по ним этот теракт ни ударил». За три дня фильм набрал почти 9,5 миллиона просмотров.

Теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. Группа боевиков в течение трех дней удерживала в заложниках более 1,2 тысячи учеников и учителей школы №1. Часть заложников застрелили, некоторые погибли при взрывах и во время штурма, проведенного силовиками, — всего 334 человека, в том числе 186 детей. Ответственность за захват заложников взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев

Дудь — заместитель генерального директора Sports.ru, бывший главный редактор этого издания. Работал в спортивной редакции «НТВ-Плюс» и на телеканале «Спорт». Вел программу «Удар головой» на телеканале «Россия-2», «Культ тура» на «Матч ТВ». Регулярно публикует интервью со знаменитостями на своем YouTube-канале «вДудь».