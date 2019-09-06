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Врачи еще одной больницы объявили забастовку 

Рамблер + ещё 8 47 минут назад
Врачи еще одной больницы объявили забастовку
Фото: РИА Новости
В Перми врачи больницы №6 объявили забастовку из-за постоянных переработок и низких окладов, сообщается в ролике, размещённом на YouTube-канале «Альянс врачей». Медики заявили, что отныне будут работать только в рамках заключённых договоров, пока им не выплатят деньги за переработки и не поднимут зарплаты.
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На тяжёлые условия труда пожаловались сотрудники травматологического отделения и отделения новорожденных.
«Нашу работу не ценят и нас не уважают. Мы больше не будем выполнять работу за троих-четверых-пятерых. Мы отказываемся от всех переработок, совмещений, будем работать только в рамках должностных обязанностей», — заявил в ролике заведующий травматологическим отделением больницы Александр Ивченков.
Коллег поддержали медики из отделения новорожденных. По словам заведующей Ирины Петровой, перерабатывать приходится из-за отсутствия кадров: только в 2019 году из её отделения уволилось пять врачей. При этом в министерстве здравоохранения, по словам медиков, прекрасно осведомлены о проблемах врачей, но никаких мер никто не предпринимает.
Пермские врачи приняли решение объявить итальянскую забастовку, суть которой состоит в том, что работники только выполняют обязанности, прописанные в договоре без каких-либо переработок.
Комментарии37
Общество , Пермь
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