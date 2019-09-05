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Историк похвалил актера Певцова за почитание Сталина 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Певцова похвалили за почитание Сталина
Фото: РИА Новости
Доктор исторических наук, профессор МПГУ в эфире НСН заявил, что за всеобщим отрицанием величия Сталина как политика, Россия забывает о его несомненных заслугах перед страной.
Актер Дмитрий Певцов признался, что считает Иосифа Сталина одним из величайших людей в истории России.
«При Сталине началось строительство сильного государства. Даже [премьер-министр Великобритании Уинстон] Черчиль, который не любил Советский Союз, отдавал ему должное: "Сталин принял страну с сохой, а оставил — с ядерной бомбой"», — цитирует Певцова «Комсомольская правда».
Актеру предстоит в новом театральном сезоне сыграть Сталина. Певцов пообещал передать свое личное отношение к председателю совета министров СССР, которого он назвал великим человеком.
Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в интервью НСН признался, что приятно удивлен точным пониманием сути личности Сталина.
«Согласен с оценкой личности Сталина Певцовым. Часто слышу обратное. Выражение «принял страну с сохой, выпустил — с атомной бомбой» отражает суть всего, что произошло со страной. Кадровая политика Сталина была гениальной. Он убирал с авансцены троцкистские элементы, а их было немало в партии. И расчистил путь для рабоче-крестьянских низов. Именно они обеспечили тот самый гигантский рывок, о котором мы говорим, и который до сих пор приводят в пример в Китае. Это был невиданный рывок, он даже больше, чем сделал Китай в конце прошлого века. Заслуга Сталина? Он абсолютно точно и четко уловил потребности людей. Тогда они были настроены не на буржуазное и феодальное государство, а на государство, основанное на их представлении о справедливости. Сталин это уловил», — назвал заслугу самого противоречивого руководителя советского государства.
При всем негативном отношении к Сталину доктор исторических наук Александр Пыжиков наоборот заметил, что бывший руководитель Советского Союза должен стать нравственным ориентиром для молодого поколения.
«Сталин не был настроен на личное обогащение, его пример нужно приводить молодежи. Он сейчас видят совсем другие примеры. Фигура Сталина должна быть манящим ориентиром, потому что ни для Сталина, ни для всего поколения личное обогащение было неважным. Другие ценности у них были», — добавил он.
Премьера спектакля с участием Дмитрия Певцова, поставленного по мотивам произведений авторства Владимира Сорокина, запланирована на декабрь этого года.
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Комментарии
Общество , Дмитрий Певцов , Владимир Сорокин , Комсомольская правда , Великобритания
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