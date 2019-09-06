Музей обороны и блокады Ленинграда открыт после реконструкции

Музей обороны и блокады Ленинграда открылся после реконструкции

Новая экспозиция представлена в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда

В Петербурге после реконструкции открылся Музей обороны и блокады Ленинграда. Ремонт в здании в Соляном переулке продолжался год. Теперь в музее представлена новая экспозиция.

«В этом году мы отметили две знаменательные даты: 70-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 70-летие нашей Ленинградской битвы, нашей победы. Это наша, ленинградская победа. И, вот, сегодня хороший подарок — открытие музея», — сказал он.

К традиционным для музея экспонатам добавились современные технологии — мультимедийные экраны. На них можно прочитать информационные материалы, посмотреть карты и электронные копии документов, а также фотографии времен Великой Отечественной.