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Музей обороны и блокады Ленинграда открылся после реконструкции 

ТК «Звезда» + ещё 12 2 часа назад
Музей обороны и блокады Ленинграда открыт после реконструкции
Фото: ТРК "Звезда"
Новая экспозиция представлена в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.
В Петербурге после реконструкции открылся Музей обороны и блокады Ленинграда. Ремонт в здании в Соляном переулке продолжался год. Теперь в музее представлена новая экспозиция.
В торжественной церемонии открытия приняли участие ветераны и жители города. В зале также присутствовали командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев и главком ВМФ Николай Евменов. Гостей приветствовал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.
«В этом году мы отметили две знаменательные даты: 70-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 70-летие нашей Ленинградской битвы, нашей победы. Это наша, ленинградская победа. И, вот, сегодня хороший подарок — открытие музея», — сказал он.
К традиционным для музея экспонатам добавились современные технологии — мультимедийные экраны. На них можно прочитать информационные материалы, посмотреть карты и электронные копии документов, а также фотографии времен Великой Отечественной.
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Комментарии
Общество , Другое , Николай Евменов , Александр Журавлев , Александр Беглов , Санкт-Петербург
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