«Чей Крым?» Собчак приехала в Киев и вызвала скандал

Телеведущая Ксения Собчак назвала возвращение Крыма в состав Украины оптимальным решением для улучшения российско-украинских отношений. По ее словам, для этого необходимо провести «какой-то референдум», поскольку на полуострове преобладает русскоязычное население.

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции «Новое время» ответила на вопрос о принадлежности Крыма. По ее словам, российская сторона «нарушила международные договоренности», и территория должна быть возвращена.

«Чей Крым?» «Хороший вопрос. Я понимаю, что все, кто приезжает сюда [на Украину] подвергаются этой экзекуции. Я уже не раз говорила, и во время своей предвыборной кампании, и продолжаю так считать, что Россия нарушила международные договоренности и территория должна быть возвращена», — сказала Собчак в программе «Личный код».

В то же время журналистка пояснила, что понятие «верните Крым» нужно избегать. На ее взгляд, для этого нужно провести референдум, так как на полуострове проживает большое количество русскоязычных людей. «Потому что этот выход сейчас, к сожалению, невозможен», — пояснила Собчак.

Знаменитость подчеркнула, что русские и украинцы являются «братскими народами», и то, что «уже было наделано», пережить сложно. «Нужно постараться найти какой-то позитивный выход», — заключила она.

С критикой слов Собчак выступил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин . Он напомнил, что, согласно международному праву, народ имеет право на самоопределение.

«И если то или иное государство исчезает, то противоречие между правом нации на самоопределение и правом государства на территориальную целостность исчезает вместе с исчезновением государства, и право нации на самоопределение становится решающим», — приводит слова Делягина ФАН.

В марте 2014 года Крым вошел в состав России по итогам проведенного референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и некоторые западные страны итогов плебисцита не признают.

Собчак не раз высказывалась по поводу принадлежности Крыма. В 2017 году звезда в ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» заявила, что не считает вопрос Крыма закрытым.

«Я сказала, что мы, Россия, нарушили международные соглашения, Будапештский меморандум 1994 года. По этим соглашениям договорились, что Крым украинский — для меня это самое главное. Мы как большая страна не имеем права так поступать с нашими соседями», — сказала она.

В марте 2018 года телеведущая была внесена в базу украинского сайта «Миротворец». Собчак обвинили в нарушении государственной границы Украины и незаконном посещении Крыма.

«Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым в апреле 2014 года. Манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов. В 2014 году оправдывала российскую оккупацию Автономной Республики Крым», — говорилось в заявлении.

Как утверждала пресс-секретарь на тот момент кандидата в президенты России Ксения Чудинова , на полуострове Собчак не хотела заниматься политической пропагандой.

«Ксения Собчак из тех политиков, которые готовы встречаться с самыми разными людьми. Ни о какой агитации речи не было», — прокомментировала она.

Незадолго до этого Собчак направила в посольство Украины запрос с просьбой разрешить ей въехать на территорию Крыма, сообщало RT. Она подчеркнула, что считает «беззаконную аннексию Крыма» в марте 2014 года «одной из острейших проблем России».

«Я не веду в Крыму никакой предвыборной кампании, там не размещаются мои агитационные материалы. Однако в Крыму живут люди — украинские и российские граждане — ставшие заложниками нынешней ситуации», — утверждала Собчак.