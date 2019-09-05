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Беглов: семь новых станций откроют в Петербурге за пять лет 

ТАСС + ещё 24 4 часа назад
Беглов анонсировал открытие семи новых станций в Петербурге
Фото: РИА Новости
Семь новых станций планируется открыть в Санкт-Петербурге в течение пяти лет, сообщил метростроителям в четверг врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время объезда новых станций Фрунзенского радиуса метро.
"За пять лет планируем открыть семь станций. Впереди немало работы, 29 станций в плане", — сказал он.
Как уточнили журналистам в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, в течение пяти лет в городе планируется открытие двух станций "Шуваловский проспект" на фиолетовой и зеленой линиях городского метрополитена, а также станций "Путиловская", "Казаковская", "Горный институт", "Театральная" и "Богатырская" ("Туристская").
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Общество , Александр Беглов , Санкт-Петербург
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