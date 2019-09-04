Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами

Министр здравоохранения впервые проведет прямую линию с россиянами

Прямая линия состоится 13 сентября в 10:00. Вопросы Скворцовой можно адресовать на электронную почту nasvyazi@rosminzdrav.ru.

Ранее на Восточном экономическом форуме Скворцова заявила, что в России увеличилась продолжительность жизни до 78,5 года у женщин и до 68,5 — у мужчин. По ее словам, рост продолжительности жизни россиян в последние семь месяцев стал «существенным» и превысил мировые показатели. Скворцова также указала на необходимость профилактики заболеваний и отметила, что это поможет людям жить более долгой и здоровой жизнью.