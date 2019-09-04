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Министр здравоохранения впервые проведет прямую линию с россиянами 

Lenta.ru 35 минут назад
Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами
Фото: РИА Новости
Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ведомства.
Прямая линия состоится 13 сентября в 10:00. Вопросы Скворцовой можно адресовать на электронную почту nasvyazi@rosminzdrav.ru.
Ранее на Восточном экономическом форуме Скворцова заявила, что в России увеличилась продолжительность жизни до 78,5 года у женщин и до 68,5 — у мужчин. По ее словам, рост продолжительности жизни россиян в последние семь месяцев стал «существенным» и превысил мировые показатели. Скворцова также указала на необходимость профилактики заболеваний и отметила, что это поможет людям жить более долгой и здоровой жизнью.
20 июня прошла 17-я прямая линия президента России Владимира Путина, эфир длился 4 часа 16 минут. По итогам прямой линии более половины россиян (63 процента) заявили, что проблемы, затронутые в ходе общения граждан с главой государства, возможно решить.
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Комментарии
Общество , Вероника Скворцова , Владимир Путин , Минздрав РФ
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