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Соловьев предрек Украине новые войны 

Lenta.ru 24 минуты назад
На Украине в ближайшие годы начнутся еще несколько войн, заявил телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей авторской программы на «России 1». На это обратили внимание ряд украинских изданий, в частности, сайт «Обозреватель».
По его мнению, к этому приведет политика нового президента Украины Владимира Зеленского. «Вы сейчас довели до обнищания ряд областей, забрав у них "контрабас"», — сказал Соловьев, намекнув на действия украинского лидера по борьбе с контрабандой в западных областях страны.
«А там серьезные люди с серьезным оружием. И они скажут: "А зачем нам такая Украина?" И вы будете бороться уже с ними. Забудьте про Донбасс! У вас другие войны будут на территории!» — заключил телеведущий.
Владимир Соловьев традиционно является одним из самых популярных ньюсмейкеров в украинских СМИ в связи с обилием украинской тематики в его программах. Объясняя частое обсуждение украинских тем в своих передачах, телеведущий заявил, что такая ситуация сложилась «потому что, во-первых, это альтернативная история России, затем потому что там живые настоящие эмоции».
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Комментарии6
Общество , Видео , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев
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