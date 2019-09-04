Три четверти россиян ищут работу через знакомых

Только каждый четвертый россиянин, желающий найти работу, обращается для этого в службу занятости населения, обратил внимание в обзоре статистики Аналитический центр НАФИ.

Более чем две трети безработных, 71 процент, в первую очередь обращаются к друзьям, родственникам и знакомым, а также ищут новое рабочее место в интернете.

По словам руководителя направления HR-исследований НАФИ Людмилы Спиридоновой, преимущества поиска работы через знакомых очевидны — легче адаптироваться в будущем коллективе, можно получать информацию из первых рук об условиях труда и зарплате, о стиле руководства компании. Многие не готовы выходить из зоны комфорта и искать работу другими способами, что ведет к потерянным возможностям, констатирует она.

"Наше недавнее исследование показало, что цифровые каналы поиска работы укрепляют свои позиции: поиск работы через знакомых, бывших коллег и партнеров осуществляется с помощью социальных сетей и мессенджеров, а специализированными сайтами по поиску работы пользуется почти каждый третий россиянин", — добавила она.

При этом россияне становятся мобильнее и все чаще соглашаются на переезд в другой регион или иную территорию внутри субъекта ради новой интересной и хорошо оплачиваемой работы.

По данным Росстата, в прошлом году внутренними трудовыми мигрантами стали три миллиона человек. По этому показателю лидирует Центральный федеральный округ, что объясняется наличием там большого числа крупных городов, в которые приезжают работать жители близлежащих населенных пунктов. Так, лидером по притоку трудовых мигрантов является Москва (1,6 миллиона человек), а по оттоку — Московская область (904 тысячи человек).

Так же обстоят дела и в Северо-Западном федеральном округе, который занимает третье место по притоку и оттоку трудовых мигрантов. Санкт-Петербург принимает 221 тысячу человек, а из Ленинградской области на работу выезжают 167 тысяч.

Впрочем, как отмечает Людмила Спиридонова , три миллиона человек — это совсем не большая цифра, это примерно четыре процента от общего числа занятых и два процента — от общего населения страны.

"К факторам, сдерживающим трудовую мобильность в России, относятся сложности юридического характера, касающиеся регистрации или "прописки", расходы на переезд, наличие детей школьного возраста. Другой важный сдерживающий фактор — высокая стоимость покупки и аренды жилой недвижимости", — говорит она.

Что касается длительности поиска работы безработными, то в среднем люди трудоустраиваются в течение 7,1 месяца. При этом у женщин этот срок в среднем на месяц больше, чем у мужчин. А больше четверти безработных, 25,5 процента, ищут работу больше года. Но за последний год доля таких людей уменьшилась на 10 процентов, или 2,8 процентных пункта.