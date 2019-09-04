Чаплин объяснил, как нужно подавать милостыню

Протоиерей Всеволод Чаплин объяснил, кому и как нужно подавать милостыню

Граждане России стали реже подавать милостыню, следует из последнего исследования ВЦИОМ . Социологи констатируют: россияне стали реже подавать деньги нищим (24 процента против 36 процентов в 2007-м). Одновременно растет число выбирающих волонтерство в больницах и домах престарелых (9 процентов против 2 процентов в 2009-м). Также активнее респонденты начали ходить на благотворительные концерты, выставки, аукционы (10 процентов против все тех же 2 процентов в 2009-м).

«Вечерняя Москва» побеседовала со священником Русской православной церкви , протоиереем, настоятелем храма Феодора Студита у Никитских ворот Всеволодом Чаплиным о том, как и кому нужно протягивать милостыню и можно ли считать волонтерство формой подаяния. — Неудивительно, что люди стали менее щедрыми. Для меня как священника очевидно, что общество беднеет. Если еще недавно человек приобретал свечку и какую-то книгу и не брал сдачи, то теперь даже хорошо одетые люди ее требуют.

— Нужно ли в таких условиях тратить деньги на подаяние?

— Да, пусть даже символическое, несмотря на то, что некоторые нищие или так называемые нищие могут обругать, если ты дал им мало денег. Есть и такое явление. Очевидно, что, когда мы подаем милостыню, мы делаем это в том числе и ради своего душевного состояния. Это лекарство от черствости, безразличия к людям, гордыни. Конечно, подавать ее надо не для того, чтобы получить похвалу. Это тогда практически аннигилирует духовный смысл милосердия. А если человек сам такой похвалы ищет в обмен на добрые дела, то его настроение можно считать антиевангельским. Стремление к славе и лаврам приносит больше вреда, чем его милостыня — пользы. Конечно, мы сталкиваемся с тем, что есть и так называемые профессиональные нищие, которые обманывают людей, а также те, кто тратит полученное на алкоголь и наркотики.

— Как еще можно помочь своему ближнему?

— Будет даже лучше посодействовать кому-то скромно живущему из круга знакомых. В большинстве случаев эти люди, даже испытывая трудности, не будут стоять с протянутой рукой. Практически у каждого есть такие соседи или знакомые. Эта помощь может быть и через доброе дело: какую-то покупку, помощь в уборке или лечении. Если человек просит на билет до какого-то места, то есть специальная церковная служба, которая поможет это организовать.

— Как церковью рассматривается общественная деятельность на добровольных началах?

— Также милостыней можно считать и волонтерство. Почти в каждом приходе есть та или иная социальная работа, в частности помощь больным и одиноким людям. Всегда лучше сделать что-то самому, не пытаясь просто откупиться от собственной совести при помощи монеты. И люди, которые просят милостыню, они, может, даже нам нужнее, чем мы им.

— Кому не стоит давать деньги?

— Я лично никогда не подаю пьяным. И в целом надо смотреть, в каком состоянии человек, просящий милостыню. Иногда в храме люди просят на еду, а когда ты им ее предлагаешь, они отказываются. Подавать надо с чистым сердцем, но включая разум.