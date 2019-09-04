Малышева рассказала об опасности лечения по Интернету

Елена Малышева посвятила часть своей передачи «Жить здорово!» теме интернет-рекомендаций по лечению заболеваний. По итогу призвала зрителей обращаться за помощью к медикам.

Героем программы стала женщина, которая пыталась бороться с недугом, используя советы в Сети. По словам гостьи, для снижения давления она пила сок свёклы и лимона, но это не дало никаких результатов. Малышева пояснила, что подобные методы бессмысленны. Она отметила, что чаще всего во Всемирной паутине рекомендуют пить яблочный уксус и отвар мать-и-мачехи, но они могут привести к циррозу печени, передаёт канал «360».

Ранее News.ru писал, что портал «Здоровье Mail.ru» провёл опрос, показавший, что жители России любят заниматься самолечением. Многие люди верят в альтернативную медицину и избегают походов к врачам. Так, оказалось, что 60% россиян сами подбирают себе лекарства, когда заболевают. При этом каждый пятый житель страны вовсе избегает медиков. Почти треть (31%) опрошенных хотя бы раз в жизни обращались к знахарям и целителям.