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Малышева рассказала об опасности лечения по Интернету 

News.ru 4 часа назад
Малышева рассказала об опасности лечения по Интернету
Фото: РИА Новости
Елена Малышева посвятила часть своей передачи «Жить здорово!» теме интернет-рекомендаций по лечению заболеваний. По итогу призвала зрителей обращаться за помощью к медикам.
Героем программы стала женщина, которая пыталась бороться с недугом, используя советы в Сети. По словам гостьи, для снижения давления она пила сок свёклы и лимона, но это не дало никаких результатов. Малышева пояснила, что подобные методы бессмысленны. Она отметила, что чаще всего во Всемирной паутине рекомендуют пить яблочный уксус и отвар мать-и-мачехи, но они могут привести к циррозу печени, передаёт канал «360».
Ранее News.ru писал, что портал «Здоровье Mail.ru» провёл опрос, показавший, что жители России любят заниматься самолечением. Многие люди верят в альтернативную медицину и избегают походов к врачам. Так, оказалось, что 60% россиян сами подбирают себе лекарства, когда заболевают. При этом каждый пятый житель страны вовсе избегает медиков. Почти треть (31%) опрошенных хотя бы раз в жизни обращались к знахарям и целителям.
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Общество , Елена Малышева
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