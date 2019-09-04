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Мединский посчитал убожеством увлечение комиксами во взрослом возрасте 

Lenta.ru + ещё 26 5 часов назад
Мединский раскритиковал увлечение взрослыми комиксами
Фото: РИА Новости
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что увлечение взрослых людей комиксами — убожество, поскольку комиксы предназначены для тех, кто плохо умеет читать. Слова чиновника передает ТАСС в среду, 4 сентября.
«Я вообще плохо отношусь к комиксам, это как жевательная резинка, это не еда», — объяснил Мединский.
Министр выступил против того, чтобы история России в школах подавалась в том числе при помощи комиксов.
«Комикс ориентирован на ребенка, который только учится читать, но взрослому человеку читать комиксы мне кажется убожеством», — признался он.
Ранее в среду сообщалось, что новый фильм Тодда Филлипса «Джокер» стал самым высокооцененным кинокомиксом в истории. Рейтинг картины, которую начнут показывать в кинотеатрах в октябре, составил 9,7 балла из максимальных десяти.
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Общество , Тодд Филлипс , Владимир Мединский , ИТАР-ТАСС
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