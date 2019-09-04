Мединский раскритиковал увлечение взрослыми комиксами

Мединский посчитал убожеством увлечение комиксами во взрослом возрасте

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что увлечение взрослых людей комиксами — убожество, поскольку комиксы предназначены для тех, кто плохо умеет читать. Слова чиновника передает ТАСС в среду, 4 сентября.

«Я вообще плохо отношусь к комиксам, это как жевательная резинка, это не еда», — объяснил Мединский.

Министр выступил против того, чтобы история России в школах подавалась в том числе при помощи комиксов.

«Комикс ориентирован на ребенка, который только учится читать, но взрослому человеку читать комиксы мне кажется убожеством», — признался он.