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Познер объяснил, почему в России пропала интеллигенция 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 51 минуту назад
Познер объяснил, почему в России пропала интеллигенция
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Познер, отвечая на вопрос подписчика, объяснил, когда и почему в России пропала интеллигенция.
По словам Познера, понятие интеллигенция имеет отношение исключительно к России.
«Слово «интеллигенция», хотя корень не русский, применимо только к России. В любом словаре, французском, английском, если вы посмотрите слово «интеллигенция», то это будет ссылка на некую социальную прослойку, социальную группу и так далее, российскую. Это не интеллигентный человек, это не образованный человек, интеллигенция — это некое общественное явление. Которое возникло, судя по всему, где-то в районе первой четверти 19 века», — отметил телеведущий, слова которого приводятся на его сайте.
Познер считает, что причиной появления интеллигенции в России стали «особые условия и колоссальное давление».
Однако, по словам телеведущего, интеллигенция была постепенно уничтожена.
«Сначала Первая мировая война, потом революция, изгнание, кстати говоря, Владимир Ильич очень активно в этом участвовал — и не только в изгнании, но и в расстрелах, потом 37-й год, потом Великая Отечественная война, потом дальнейшие преследования. И в конце концов интеллигенции не стало», — добавил Познер.
Он считает, что в России теперь «нет интеллигенции как явления».
«Я полагаю, что ее не будет больше никогда, она закончилась, потому что нет больше тех условий, чтобы она вновь откуда-то взялась. К моему великому огорчению, интеллигенции больше нет, а это огромная потеря, потому что эта та часть общества, по которой можно было проверять себя», — добавил журналист.
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Комментарии1
Общество , Владимир Познер
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