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Подмосковные граффити признали одними из лучших в мире 

Вечерняя Москва + ещё 4 7 часов назад
Подмосковные граффити признали одними из лучших в мире
Фото: Вечерняя Москва
Голландский проект Street Art Today представил рейтинг лучших граффити мира. В него попали, в том числе, изображения на фасадах многоэтажных домов в подмосковном Одинцово.
Граффити были созданы итальянским художником Весоду Бреро, работающим в жанре сюрреализма, а также граффитистом из Бразилии Алексом Сенной. Они появились в рамках проекта Urban Morpheogenesis и расположены на домах микрорайона Новая Трехгорка.
Сообщается, что в Одинцово было расписано 30 домов. Общая площадь работ составила более 350 тысяч квадратных метров фасадов, передает «Российская газета».
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Общество , "Российская газета" , Одинцово
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