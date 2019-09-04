Подмосковные граффити признали одними из лучших в мире

Голландский проект Street Art Today представил рейтинг лучших граффити мира. В него попали, в том числе, изображения на фасадах многоэтажных домов в подмосковном Одинцово

Граффити были созданы итальянским художником Весоду Бреро, работающим в жанре сюрреализма, а также граффитистом из Бразилии Алексом Сенной. Они появились в рамках проекта Urban Morpheogenesis и расположены на домах микрорайона Новая Трехгорка.

Сообщается, что в Одинцово было расписано 30 домов. Общая площадь работ составила более 350 тысяч квадратных метров фасадов, передает «Российская газета».