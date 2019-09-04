Аскольда Запашного прооперировали в Германии

В соцсети Instagram он сообщил, что операция прошла успешно.

Строишь-строишь планы, а через два дня оказываешься на больничной койке в Германии после срочной и уже пятой в твоей жизни операции на позвоночнике, — написал он.

При этом Аскольд Запашный не стал уточнять, что именно с ним произошло. Знаменитый дрессировщик пообещал подписчикам как можно скорее реабилитироваться и вернуться на манеж.

В свою очередь, Эдгар Запашный выложил на своей странице фотографию, где Аскольд передвигается с помощью поддерживающего устройства.

Он рассказал, что снимок был сделан после операции в 2014 году. По его словам, тогда в спину его брата была вставлена железная конструкция, «которая до сих пор держит его позвоночник и позволяет ему самостоятельно передвигаться».

Эдгар Запашный рассказал, что Аскольд почувствовал себя плохо 1 сентября. По его словам, ему так и не удалось уговорить его не выходить на манеж.