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Аскольда Запашного прооперировали в Германии 

News.ru + ещё 2 1 час назад
В соцсети Instagram он сообщил, что операция прошла успешно.
Строишь-строишь планы, а через два дня оказываешься на больничной койке в Германии после срочной и уже пятой в твоей жизни операции на позвоночнике, — написал он.
При этом Аскольд Запашный не стал уточнять, что именно с ним произошло. Знаменитый дрессировщик пообещал подписчикам как можно скорее реабилитироваться и вернуться на манеж.
В свою очередь, Эдгар Запашный выложил на своей странице фотографию, где Аскольд передвигается с помощью поддерживающего устройства.
Он рассказал, что снимок был сделан после операции в 2014 году. По его словам, тогда в спину его брата была вставлена железная конструкция, «которая до сих пор держит его позвоночник и позволяет ему самостоятельно передвигаться».
Эдгар Запашный рассказал, что Аскольд почувствовал себя плохо 1 сентября. По его словам, ему так и не удалось уговорить его не выходить на манеж.
Ранее сообщалось, что актёра Петра Мамонова перевели из реанимации в кардиологическое отделение одной из московских клиник. Через месяц ему предстоит ещё одна операция на сердце, писал News.ru.
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Комментарии1
Общество , Видео , Аскольд Запашный , Петр Мамонов , Эдгар Запашный , Германия
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