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Российские абитуриенты стали выбирать сложные и дорогие специальности 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Абитуриенты стали выбирать дорогие специальности
Фото: РИА Новости
В 2019 году заметно возрос интерес абитуриентов к сложным и дорогостоящим программам обучения. Об этом сказал ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 4 сентября.
Это может быть связано с тем, что молодые люди начали рассматривать образование как инвестицию, заявил Мау, отметив, что сегодня вузы конкурируют за абитуриентов не только друг с другом, но и с иными «источниками квалификации». По словам ректора, обязательным условием конкурентоспособности университета сегодня стали гибкость и способность подготовить выпускников к работе в условиях неопределенности.
Подводя итоги приемной кампании, Владимир Мау рассказал, что в столичный кампус РАНХиГС в 2019 году на программы бакалавриата и специалитета зачислены почти четыре тысячи студентов, около 700 из которых поступили на бюджет.
Год назад общее число зачисленных в сентябре студентов составило 3449 человек, из них 639 прошли конкурс на бюджетную форму обучения.
Более половины первокурсников этого года окончили школу с отличием, почти треть являются победителями отборочных этапов олимпиад РАНХиГС, а также проводимых академией конкурсов и региональных этапов всероссийских олимпиад школьников.
В июле сообщалось, что сервис подбора персонала Superjob провел исследование и составил рейтинг вузов с самыми высокооплачиваемыми выпускниками в области экономики и финансов. Лидерами стали выпускники Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного университета международных отношений (МГИМО), которые в среднем зарабатывают по 110 тысяч рублей.
Второе место занял Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) со средним заработком выпускников в 100 тысяч рублей. Замыкает тройку — РАНХиГС с показателем в 90 тысяч рублей.
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Комментарии
Общество , Образование , Владимир Мау , МГУ , МГИМО , ВШЭ , РАНХиГС , Lenta.ru
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