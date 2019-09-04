Абитуриенты стали выбирать дорогие специальности

Российские абитуриенты стали выбирать сложные и дорогие специальности

Это может быть связано с тем, что молодые люди начали рассматривать образование как инвестицию, заявил Мау, отметив, что сегодня вузы конкурируют за абитуриентов не только друг с другом, но и с иными «источниками квалификации». По словам ректора, обязательным условием конкурентоспособности университета сегодня стали гибкость и способность подготовить выпускников к работе в условиях неопределенности.

Подводя итоги приемной кампании, Владимир Мау рассказал, что в столичный кампус РАНХиГС в 2019 году на программы бакалавриата и специалитета зачислены почти четыре тысячи студентов, около 700 из которых поступили на бюджет.

Год назад общее число зачисленных в сентябре студентов составило 3449 человек, из них 639 прошли конкурс на бюджетную форму обучения.

Более половины первокурсников этого года окончили школу с отличием, почти треть являются победителями отборочных этапов олимпиад РАНХиГС, а также проводимых академией конкурсов и региональных этапов всероссийских олимпиад школьников.