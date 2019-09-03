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Автор «чуда на кукурузном поле» вернулся к полетам 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, совершивший аварийную посадку самолета в кукурузном поле рядом с Жуковским, возвращается к работе 4 сентября.
«Завтра капитан выйдет на работу», — передает ТАСС слова гендиректора авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Скуратова.
Напомним, в двигатели самолета A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» при взлете попали чайки, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.
Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили воздушное судно на кукурузном поле.
На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они выжили, за медицинской помощью обратились 74 человека.
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Общество , Видео , Катастрофы , Происшествия , Сергей Скуратов , Уральские авиалинии , ИТАР-ТАСС , Жуковский
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