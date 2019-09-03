Умерла Зинаида Славина

Умерла актриса Зинаида Славина

Народная артистка РСФСР Зинаида Славина скончалась в возрасте 79 лет. Об этом сообщается на сайте «Содружества актеров Таганки» во вторник, 3 сентября.

Причина смерти не уточняется. Дата и место похорон артистки станут известны позднее.

Славина родилась в Петергофе в 1940 году. Окончила театральное училище имени Щукина, выступала в Театре на Таганке — за свою карьеру она отыграла более 1600 спектаклей.