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Умерла актриса Зинаида Славина 

Lenta.ru + ещё 1 14 минут назад
Умерла Зинаида Славина
Фото: кадр из фильма "О друзьях-товарищах"
Народная артистка РСФСР Зинаида Славина скончалась в возрасте 79 лет. Об этом сообщается на сайте «Содружества актеров Таганки» во вторник, 3 сентября.
Причина смерти не уточняется. Дата и место похорон артистки станут известны позднее.
Славина родилась в Петергофе в 1940 году. Окончила театральное училище имени Щукина, выступала в Театре на Таганке — за свою карьеру она отыграла более 1600 спектаклей.
Артистка снималась в таких фильмаъ, как «Дорога к морю», «Иван да Марья», «Происшествие, которого никто не заметил», «Сергей Лазо», «Салют, Мария!», «Новенькая», «О друзьях-товарищах», «Жил человек», «Мартин Иден», «Софья Перовская» и «Каждый вечер после работы». Звание народной артистки РСФСР получила в 1986 году.
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Общество , Сергей Лазо , Зинаида Славина
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