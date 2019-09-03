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Познер назвал советского человека уродом 

Lenta.ru 1 час назад
Познер назвал советского человека уродом
Фото: ТАСС
Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что советский период отрицательно повлиял на население страны, породив своеобразного «урода» — так называемого советского человека. Об этом он упомянул в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм».
«Вот этот советский человек — это был все-таки своего рода урод. Говорил одно, думал другое. И может быть, это самое главное», — ответил Познер на вопрос о влиянии СССР на людей.
По словам журналиста, никакой человек не может жить без веры во что бы то ни было. Он уточнил, что изначально люди были вдохновлены новой идеологией и были готовы на героические поступки. Познер вспомнил, как в студенческом возрасте он и его сверстники ездили на Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) и на освоение целинных земель, заявив, что они делали это «от души».
«Но когда постепенно ты начинаешь понимать, что твоя вера — это ложь, что тебя обманывали, что твои родители жертвовали собой ни ради чего, и ты тоже. Тогда что происходит с тобой: ты становишься циником — не скептиком, а циником», — сказал Познер.
По его словам, «главный вклад» советской идеологии — в том, что она уничтожила веру в человечество у огромного количества людей.
Ранее Познер заявил, что в России никогда не было демократии, так как власть монарха была абсолютной, а права человечка исторически никогда не защищались. Немалая вина за это, по его словам, лежит на Русской православной церкви (РПЦ), которую он назвал «темной» церковью.
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Комментарии5
Общество , Владимир Познер , РПЦ
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