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Чиновницу из Тулуна отстранили от работы 

Газета.Ru 39 минут назад
Решена судьба оскорбившей жителей Тулуна чиновницы
Фото: ТАСС
Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
По словам представителя Кремля, губернатор Иркутской области Сергей Левченко также подтвердил информацию об ее отстранении.
Ранее чиновница назвала пострадавших при наводнении жителей Тулуна "алкашней, бичевней и быдлом". Запись ее речи была распространена в интернете.
Президент России Владимир Путин назвал чиновницу "непорядочным человеком" и заявил, что глава региона должен принять "соответствующее решение" при условии, что оскорбление действительно имело место.
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Общество , Политика , Сергей Левченко , Ирина Алашкевич , Владимир Путин , Иркутская Область , Тулун
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