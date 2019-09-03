Решена судьба оскорбившей жителей Тулуна чиновницы

Чиновницу из Тулуна отстранили от работы

По словам представителя Кремля, губернатор Иркутской области Сергей Левченко также подтвердил информацию об ее отстранении.

Ранее чиновница назвала пострадавших при наводнении жителей Тулуна "алкашней, бичевней и быдлом". Запись ее речи была распространена в интернете.