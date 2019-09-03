Решена судьба оскорбившей жителей Тулуна чиновницы

Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
По словам представителя Кремля, губернатор Иркутской области Сергей Левченко также подтвердил информацию об ее отстранении.
Ранее чиновница назвала пострадавших при наводнении жителей Тулуна "алкашней, бичевней и быдлом". Запись ее речи была распространена в интернете.
Президент России Владимир Путин назвал чиновницу "непорядочным человеком" и заявил, что глава региона должен принять "соответствующее решение" при условии, что оскорбление действительно имело место.