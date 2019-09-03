На Сахалин привезли экспонаты Эрмитажа

Южно-Сахалинске во вторник, 2 сентября, стартовал проект «Дни Эрмитажа». Как сообщает SakhalinMedia, главным событием дня стало открытие выставки одного шедевра «Модель Вселенной эпохи Ренессанса. Астрономические часы с небесным и земным глобусами».

Часы-глобус из коллекции Эрмитажа были изготовлены в 1584 году немецкими мастерами Георгом Роллем и Иоганном Рейнгольдом по заказу императора Священной Римской империи Рудольфа II для Ивана Грозного

Выставка уникального экспоната прошла в литературно-художественном музее книги Чехова «Остров Сахалин». Посетители увидели астрономические часы под звуки арфы, на которой играла композитор и лауреат международных конкурсов Василиса Лущевская.

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко открыл мероприятие и рассказал, что выставка станет первым шагом к сотрудничеству региона с Эрмитажем.

«То бесценное произведение, которое сегодня вы увидите, является предтечей, первым небольшим шагом, некой цитатой к нашему большому совместному пути с Эрмитажем. Со временем сюда придут картины и здесь будет большая и интересная жизнь. В добрый путь, родной Эрмитаж, на наш Сахалин. Поздравляю всех с этим событием!» — заявил Лимаренко.

Заместитель гендиректора Эрмитажа Алексей Богданов рассказал, что приехавшие на Сахалин сотрудники музея расскажут местным жителям о фарфоре и реставрации экспонатов, а также поделятся своим опытом работы с сахалинскими коллегами.

Жители Сахалина смогут знакомиться с шедеврами Эрмитажа в течение недели, со 2 по 8 сентября. В рамках «Дней Эрмитажа» в музеях Южно-Сахалинска и других муниципалитетов пройдут лекции, кинопоказы, встречи с экспертами, экскурсии и мастер-классы (6+).

Также сахалинцы получат шанс бесплатно отправиться в Эрмитаж на три дня, приняв участие в викторине «Я хочу в Эрмитаж». По словам Богданова, люди, которые посетят лекции и кинопоказы, смогут ответить на вопросы викторины. Победитель получит трехдневную экскурсионную путевку на двоих, включающую проезд и проживание в Санкт-Петербурге в гостинице Эрмитажа.