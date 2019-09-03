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Коллега Поклонской рассказал, почему распался её брак 

News.ru 1 час назад
Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян назвал причину, из-за которой разрушился брак экс-генпрокурора Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской и экс-руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьёва.
По мнению Манукяна, супруги просто устали друг от друга, так как слишком много времени проводили вместе последние полгода — готовили к выходу совместную книгу.
Он также отметил, что Поклонская является лидером по натуре, поэтому Соловьёву, возможно, пришлось нелегко с такой женой. Кроме того, эксперт Госдумы подчеркнул, что сам сотрудничал с экс-прокурором Крыма, однако уже через месяц их пути разошлись.
Наталья Поклонская вышла замуж в августе 2018 года. Свадьба состоялась в Крыму втайне от публики. На празднике присутствовали только родные, друзья и коллеги. После того как о бракосочетании депутата узнали журналисты, она отметила, что Соловьёв покорил её очаровательной улыбкой, сообщает «Дни.ру».
Ранее News.ru писал о том, что депутат Госдумы, зампред комитета по безопасности Наталья Поклонская не стала комментировать новость о расставании с мужем. Однако она заявила, что изменения в её личной жизни никак не отразятся на благополучии людей и страны в целом.
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Комментарии65
Общество , Видео , Иван Соловьев , Наталья Поклонская , Госдума , Республика Крым
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