Коллега Поклонской рассказал, почему распался её брак

По мнению Манукяна, супруги просто устали друг от друга, так как слишком много времени проводили вместе последние полгода — готовили к выходу совместную книгу.

Он также отметил, что Поклонская является лидером по натуре, поэтому Соловьёву, возможно, пришлось нелегко с такой женой. Кроме того, эксперт Госдумы подчеркнул, что сам сотрудничал с экс-прокурором Крыма, однако уже через месяц их пути разошлись.

Наталья Поклонская вышла замуж в августе 2018 года. Свадьба состоялась в Крыму втайне от публики. На празднике присутствовали только родные, друзья и коллеги. После того как о бракосочетании депутата узнали журналисты, она отметила, что Соловьёв покорил её очаровательной улыбкой, сообщает «Дни.ру».

Ранее News.ru писал о том, что депутат Госдумы, зампред комитета по безопасности Наталья Поклонская не стала комментировать новость о расставании с мужем. Однако она заявила, что изменения в её личной жизни никак не отразятся на благополучии людей и страны в целом.