Вне закона: Жители Ольхона не могут оформить жилье

Жизнь вне закона. Жители байкальского Ольхона не могут оформить свое жилье и даже брать воду из озера

Бюст Владимира Путина установили на окраине самого крупного на острове поселка Хужир. Белый памятник — на фоне степного пейзажа. На постаменте с одной стороны написано «Гарант Конституции», с другой — «Свободу Копылову ». Сергей Копылов — это осужденный за злоупотребления глава района. Причиной уголовного преследования стали нарушения при прокладке дороги на остров. Копылов отдал строительной компании земли, которые не принадлежали муниципалитету. Впрочем, чья это территория, как настаивает защита, — вопрос дискуссионный. В видеролике на YouTube утверждается, что мэр, как и местные жители, оказался под прессом законов, разобраться в которых совсем не просто.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Невозможно жить в байкальской правовой аномалии: когда один закон противоречит другим, когда прокуратура управляет судами, когда мэры боятся принимать решения, когда люди не могут жить без того, чтобы не нарушить либо то, либо другое постановление. Туалеты нельзя строить, без туалетов нельзя эксплуатировать. Землю нельзя оформить, без земли — нельзя жить».

Местные жители говорят, что акцию устроили представители турбизнеса. Но они их поддерживают, потому что многие на Ольхоне живут за счет гостей, которые приезжают с материка. На острове можно либо заниматься натуральным хозяйством, либо открыть свой отель.

Сюда приезжают туристы, чтобы увидеть древние артефакты времен неолита, крепостную стену VII — VIII веков, услышать легенды о грозных духах Байкала, которые по преданию здесь обитают. Однако большой вопрос для путешественника, где поселиться. Гостиница в один момент может оказаться вне закона. Вот что говорит директор турфирмы «Компания 211» Владимир Николаев

Владимир Николаев, директор турфирмы «Компания 211»: «У моего приятеля есть своя турбаза. Он построил, у него документы все в порядке. Ему в какой-то момент приходит уведомление, о том, что у него база — вне закона. Ее нужно снести. И вот идут долгие трения: что законно-незаконно. Тот, кто выдавал разрешение, уже уволен, не работает. Есть определенное ощущение, что на рынок готовят какого-то крупного игрока и под него подчищают территорию, чтобы сделать передел рынка».

Впрочем, ограничения были и раньше. Земли острова еще в 1986 году были включены в Прибайкальский национальный парк. Несколько лет назад природоохранные нормы ужесточили. И на этом власти не собираются останавливаться, считают местные жители.

В письменном обращении, которое подписали 3 тысячи человек, а всего на острове — 10 тысяч, говорится, что жители побережья Байкала подвергаются дискриминации. Они не могут получить землю для захоронения близких, нет возможности зарегистрировать официально свои дома и получить в аренду земельные участки. Даже водой из Байкала пользоваться запрещено, говорит местный житель Виктор.

«Людям нельзя набирать из Байкала воду. Потому что это считается пользованием природным ресурсом. И по часам, в определенные дни государственная контора, которая сейчас заведует заповедным Байкалом, привозит эту воду».

Экологический активист и местный житель Денис Букалов считает, что виноваты в правовой неразберихе местные чиновники, которые раньше раздавали земли.

Денис Букалов, экологический активист: «Года с 2011-го местные муниципалы вдруг решили, что они этой землей могут распоряжаться по своему усмотрению. Хотя на самом деле эта земля — федеральная. И они эту землю кому продали, кому — раздали. Почему хочет государство определить эти границы национального парка? Потому что Ольхон и поселок Хужир, если не будут включены в границу национального парка, окажутся в центральной экологической зоне. И тогда им, действительно, нельзя будет там ничем заниматься».

Серьезной проблемой для острова Ольхон и для всего Байкала остается мусор и канализационные стоки. Туристы оставляют за собой много пакетов с отходами, а гостиницы, в том числе из-за неопределенности своего статуса, не делают очистные сооружения. В итоге получается, что законы жестче, бизнес тише, а загрязнение Байкала больше.