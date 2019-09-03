Украинский эксперт устроил скандал в эфире «России 1»

Приступ агрессии у Ковтуна вызвали слова главного редактора германского журнала World Economy Александра Сосновского о поставках немецкого оружия на Украину

То, что Ковтун говорит, что не будет поставок оружия, он может говорить что угодно, а вот немецкая пресса пишет обратное, — сказал главред.

В ответ политолог не выдержал и оскорбил Сосновского и всю немецкую прессу.

"Да пошла она в …, эта немецкая пресса", — нервно выкрикнул Ковтун.

После этого ведущий потребовал, чтобы украинский эксперт покинул студию.

При этом Сосновский не растерялся и заявил, что Ковтун «назвал то, чем он сам является».