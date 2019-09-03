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Украинский эксперт устроил скандал в эфире «России 1» 

News.ru + ещё 5 3 часа назад
Украинский эксперт устроил скандал в эфире «России 1»
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Украинский политолог Вячеслав Ковтун устроил скандал в студии телеканала «Россия 1» и был с позором изгнан ведущим телешоу «Кто против?» Сергеем Михеевым.
Приступ агрессии у Ковтуна вызвали слова главного редактора германского журнала World Economy Александра Сосновского о поставках немецкого оружия на Украину.
То, что Ковтун говорит, что не будет поставок оружия, он может говорить что угодно, а вот немецкая пресса пишет обратное, — сказал главред.
В ответ политолог не выдержал и оскорбил Сосновского и всю немецкую прессу.
"Да пошла она в …, эта немецкая пресса", — нервно выкрикнул Ковтун.
После этого ведущий потребовал, чтобы украинский эксперт покинул студию.
При этом Сосновский не растерялся и заявил, что Ковтун «назвал то, чем он сам является».
Ранее News.ru писал о том, что в прямом эфире украинского телеканала «Наш» произошла потасовка, в которой приняли участие депутат Верховной рады Олег Ляшко и экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
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Комментарии21
Общество , Другое , Политика , Украина , Олег Ляшко , Сергей Михеев , Михаил Саакашвили , Вячеслав Ковтун , Верховная Рада
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