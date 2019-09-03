«Да пошла она…»: Украинец устроил скандал в эфире «Россия 1»

Украинский политолог Вячеслав Ковтун послал немецкую прессу и был выгнан за это из студии канала «Россия».

Украине. Вчера Ковтун принял участие в очередном эпизоде шоу «Кто против?». Среди прочего там обсуждался вопрос поставок оружия Германией

В своих рассуждениях на эту тему главред издания World Economy Александр Сосновский отметил, что Ковтун, «конечно, может говорить все что угодно, а вот немецкая пресса как раз очень ясно…».

«Пошла она в *** (зад. — Прим. ред.), немецкая пресса, я прошу прощения», — перебил политолог.

В тот же момент к украинцу подошел ведущий Сергей Михеев , показал тому красную карточку и дважды призвал пойти вон из студии. Ковтун послушался.

«С ума сошел, что ли…» — задался вопросом один из участников программы.