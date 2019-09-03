«Да пошла она…»: Украинец устроил скандал в эфире «Россия 1» 

Украинский политолог Вячеслав Ковтун послал немецкую прессу и был выгнан за это из студии канала «Россия».
Вчера Ковтун принял участие в очередном эпизоде шоу «Кто против?». Среди прочего там обсуждался вопрос поставок оружия Германией Украине.
В своих рассуждениях на эту тему главред издания World Economy Александр Сосновский отметил, что Ковтун, «конечно, может говорить все что угодно, а вот немецкая пресса как раз очень ясно…».
«Пошла она в *** (зад. — Прим. ред.), немецкая пресса, я прошу прощения», — перебил политолог.
В тот же момент к украинцу подошел ведущий Сергей Михеев, показал тому красную карточку и дважды призвал пойти вон из студии. Ковтун послушался.
«С ума сошел, что ли…» — задался вопросом один из участников программы.
Вячеслав Ковтун — постоянный участник российских ток-шоу. В январе его разыграл Владимир Соловьев. В эфире его шоу украинец назвал министра энергетики России Александра Новака предателем номер один. После этого нанятый Соловьевым актер в полицейской форме вручил Ковтуну ненастоящую повестку в суд, сильно напугав политолога.