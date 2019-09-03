Новые Apple Watch будут отслеживать показатели сна

Компания Apple разработала для электронных часов Apple Watch технологию, которая будет отслеживать процесс сна пользователя. Об этом сообщил телеканал CNBC News.

Пока компания Apple не предоставила возможности владельцам «умных часов» следить за состоянием организма во время сна, однако такая разработка могла появиться после покупки Apple сервиса по мониторингу сна Beddit в 2017 году.

Пока неизвестно, должны ли будут пользователи покупать новые модели Apple Watch, чтобы воспользоваться этой функцией, или она будет работать и со старыми моделями.

Владельцы устройств Apple смогут контролировать свой сон в приложении «Здоровье» на iPhone, которое будет получать показатели с датчиков электронных часов. Aplle Watch будут фиксировать движение, шумы и частоту сердечных сокращений.

Ожидается, что Apple представит новые часы Apple Watch во время официальной презентации продукции 10 сентября.

Функция отслеживания сна уже работает на устройствах Samsung и Fitbit. Новая разработка Apple позволит компании составить конкуренцию другим компаниям.