«Рюмка водки» и ОМОН: как поздравили школьников с Днем знаний

Песни Григория Лепса и группы «Ленинград» на детском концерте, бесплатный кальян для школьников и бойцы ОМОНа, ворвавшиеся на школьную линейку: так в этом году отметили День знаний в разных регионах России . «Газета.Ru» рассказывает о скандалах, произошедших в стране в первый день учебного года.

В поселке Новосинеглазово Челябинской области местные депутаты устроили оригинальный день знаний для школьников. Об этом сообщает «Российская газета».

Сегодня, 2 сентября, школьники собрались перед местным ДК, чтобы отпраздновать День знаний. Чиновники решили устроить детям праздник и пригласили выступить кавер-группу «Сентябрь». Однако артисты несмотря на то, что среди слушателей было очень много маленьких детей, исполнили песни, у которых стоит ограничение 16+ и 18+.

На сцене, украшенной баннером с надписью «С 1 сентября» и мягкими игрушками, артисты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».

Видео со школьниками, которые наблюдали концерт возле дома культуры, быстро разлетелось по группам в социальной сети «Вконтакте».

«Когда идешь на этот праздник, то надеешься услышать песни типа «Учат в школе, учат в школе…», еще из старых есть «Школьная пора» Татьяны Овсиенко , ну уж если совсем туго с репертуаром, то хотя б «Восьмиклассница» группы «Кино», но это в крайнем случае», — цитирует издание комментарий под роликом жителя поселка Даниила Девятова.

«Вы бы видели лица детей — они прям попали на какой-то затяжной взрослый день рождения… недоумение… это мягко сказано», — ответила на его комментарий другая пользовательница сети.

Как сообщает информационное агентство Ura.ru, мероприятие было организовано депутатом Челябинской городской думы Виталием Паутовым. Именно он выбрал кавер-группу «Сентябрь» для работы на праздничном концерте.

Однако чиновник не считает себя виноватым в этом инциденте. «Да, я действительно пригласил „Сентябрь“. Но эти песни они исполнили по просьбе молодежи. Когда праздник уже закончился и почти все родители с детьми разошлись», — рассказал Паутов.

Не только челябинским детям устроили странный День знаний. В Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа местная кальянная решила устроить акцию для школьников. Об этом сообщает телеканал «360».

В группе заведения в социальной сети организаторы разместили пост: «Всем школьникам с 1 по 3 сентября дарим кальян на фрукте». Однако ниже под звездочкой сказано, что акция действительна только для лиц старше 18-ти лет.

Инцидент прокомментировал местный депутат Иван Вершинин: «Судя по тому, что ниже в посте указано, что акция действительна для лиц старше 18-ти лет, можно принять пост за своеобразную шутку. На мой взгляд, неудачную».

В комментариях в соцсети под рекламой кальянов чиновник предложил заведению удалить объявление об акции, либо изменить его. По его мнению, картинка и начало поста говорят о том, что акция действует для всех, а не только совершеннолетних.

В соцсетях нашлись и пользователи, которые посмеялись над акцией — «Где вы видели школьников старше 18-ти?». В заведении отшутились: «Одиннадцатиклассники или те, кто на второй год остался».

Этой ситуацией заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба и вскоре проверит появившуюся информацию — сообщает РИА «Новости».

Интересный формат линейки для школьников выбрали и в Санкт-Петербурге — об этом рассказало издание «Фонтанка». Там 540-я гимназия проводила линейку для учеников 2-10 классов на большой площади в ЦПКиО имени Кирова — для первоклашек и выпускников праздник пройдет завтра, 3 сентября. В разгар праздника ворвались сотрудники ОМОНа.

По данным издания, это было показательное выступление перед учениками школы. Организацией этой части программы занималась заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

В ГУ Росгвардии изданию подтвердили, что именно их сотрудники участвовали в школьном мероприятии. Сотрудники ОМОНа показательно задерживали преступника перед собравшимися учениками.

Пользователи социальной сети «Вконтакте», в которой местные жители разместили фото «выступления», отреагировали агрессивно. «До конца сам не верю, все-таки город Санкт-Петербург, а не тундра. Все же до конца не верю, поэтому заранее прошу прощения, если фото не имеет отношения к школе №540 Приморского района, а если имеет, то очень жаль. Я, конечно, понимаю, что современные школьники могут вообще ничего не знать о Беслане, но тем, кто помнит, что было 15 лет назад, совсем не смешно», — цитирует слова пользователя «Фонтанка».