Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»

Лоза критически отозвался о шутках про песню Шуфутинского «3 сентября»

Российский музыкант Юрий Лоза высказал свое мнение относительно многочисленных шуток по поводу песни Михаила Шуфутинского «3 сентября». Автор композиции «Плот» назвал эти мемы «безвкусицей».

Лоза отметил, что с каждым годом становится все меньше поводов, чтобы «что-то крякнуть».

— Придумать хорошую песню очень тяжело, а осмеять можно что угодно. Допустим, было много мемов в интернете на песню «Плот», но ее поют на разных языках, она уже прошла испытание временем, — передает РИА Новости слова Юрия Лозы.

Музыкант подчеркивает, что мем про «3 сентября» неудачный, потому что его можно использовать только один раз в году.

В свою очередь, сам автор шлягера Михаил Шуфутинский заявил, что новый хит вместо старого необходим тем, у кого предыдущая композиция — плохая.

Напомним, что песня «3 сентября» была растиражирована в начале 2000-х. Интернет ежегодно наполняется мемами и шутками с цитатами из композиции в преддверии соответствующей даты.