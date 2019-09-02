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Лоза критически отозвался о шутках про песню Шуфутинского «3 сентября» 

Вечерняя Москва 31 минуту назад
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
Фото: ТАСС
Российский музыкант Юрий Лоза высказал свое мнение относительно многочисленных шуток по поводу песни Михаила Шуфутинского «3 сентября». Автор композиции «Плот» назвал эти мемы «безвкусицей».
Лоза отметил, что с каждым годом становится все меньше поводов, чтобы «что-то крякнуть».
— Придумать хорошую песню очень тяжело, а осмеять можно что угодно. Допустим, было много мемов в интернете на песню «Плот», но ее поют на разных языках, она уже прошла испытание временем, — передает РИА Новости слова Юрия Лозы.
Музыкант подчеркивает, что мем про «3 сентября» неудачный, потому что его можно использовать только один раз в году.
В свою очередь, сам автор шлягера Михаил Шуфутинский заявил, что новый хит вместо старого необходим тем, у кого предыдущая композиция — плохая.
Напомним, что песня «3 сентября» была растиражирована в начале 2000-х. Интернет ежегодно наполняется мемами и шутками с цитатами из композиции в преддверии соответствующей даты.
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Комментарии
Общество , Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Михаил Шуфутинский , РИА Новости
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