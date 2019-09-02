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В российских роддомах начнут определять отцовство и женить 

Lenta.ru 1 час назад
В российских роддомах начнут женить
Фото: РИА Новости
В роддомах Тюменской области начнут устанавливать отцовство и выдавать свидетельства о рождении и заключении браков. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Моор, сообщает Znak.
«В регионе активно развиваются сервисы по предоставлению государственных услуг. В планах реализовать проект, чтобы многие из госуслуг оказывались автоматически без инициативы со стороны получателя. Например, когда мама выходит из роддома, а у нее уже готовы все документы на ребенка. Уверен, это направление необходимо развивать», — заявил Моор.
К организации выдачи свидетельств о рождении и заключении брака уже приступили в роддомах №2 и №3, а также в областной больнице №4 в Ишипе и областной больнице №3 в Тобольске. Чтобы получить документ о рождении ребенка прямо в роддоме, заявителю нужно предоставить уполномоченному работнику органа ЗАГС медицинское свидетельство о рождении, оригинал паспорта и свидетельство о заключении брака для супругов.
Ранее стало известно, что в Кемеровской областной клинической больнице родившим пациенткам при выписке начали выдавать сертификат, обеспечивающий льготные условия по ипотеке. Специальные условия предлагаются банком-партнером и распространяются на покупку квартир в новостройках. Льготу также можно использовать на рефинансирование ранее оформленного ипотечного кредита.
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Комментарии8
Общество , Александр Моор , Тюменская Область
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