Нечем кормить: мать подбросила ребенка в больницу

Нечем кормить: многодетная мать подбросила ребенка в больницу

33-летняя жительница Кубани подкинула в больницу свою новорожденную дочь. По данным следователей, она родила девочку дома, после чего через несколько дней принесла ребенка в медучреждение, положила на лавку в коридоре и ушла. Медики, заметив младенца, вызвали полицию. Выяснив личность матери, следствие обнаружило, что у женщины есть еще шестеро детей, ее семья стоит на учете в органах опеки, а младшую дочь она оставила, потому что не сможет ее прокормить.

По данным ведомства, инцидент произошел 31 августа, когда сотрудники больницы нашли в коридоре новорожденную девочку. Медсестра вызвала полицию, после чего была быстро установлена личность матери. Ей оказалась 33-летняя местная жительница.

Она пояснила правоо