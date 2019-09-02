Умерла единственная в мире переводчица Корана

Скончалась российская переводчица и мусульманская общественная деятельница Иман Валерия Порохова. Об этом сообщает Telegram-канал «Спросите у Расула». Она скончалась на 79-м году жизни.

Порохова известна как автор единственного смыслового перевода Корана на русский язык в стихах, который был признан каноничным.