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Умерла единственная в мире переводчица Корана 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Умерла единственная в мире переводчица Корана
Фото: РИА Новости
Скончалась российская переводчица и мусульманская общественная деятельница Иман Валерия Порохова. Об этом сообщает Telegram-канал «Спросите у Расула». Она скончалась на 79-м году жизни.
Порохова известна как автор единственного смыслового перевода Корана на русский язык в стихах, который был признан каноничным.
В апреле 2000 года президиум Российской академии естественных наук (РАЕН) наградил ее почетным знаком академии «За заслуги в развитии науки». По оценке доктора исторических наук, сотрудника Московского отделения центра Карнеги Алексея Малашенко «Коран. Перевод смыслов и комментарии» «является блестящим поэтическим произведением».
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Общество , Алексей Малашенко , Иман
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