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Скончался режиссёр фильма «Я вернусь к тебе Россия» 

Рамблер + ещё 10 4 часа назад
Скончался режиссёр фильма «Я вернусь к тебе Россия»
Фото: csdfmuseum.ru/
Советский режиссёр Борис Рычков умер в минувшее воскресенье, сообщается на сайте Союза кинематографистов России. Причины смерти народного артиста РСФСР не уточняются.
«Первого сентября 2019 года от нас ушел советский режиссер и сценарист документального кино, народный артист РСФСР (1982), лауреат Государственной премии СССР Борис Николаевич Рычков", — подчёркивается в сообщении.
Рычков долгое время выступал в качестве режиссёра и сценариста художественных и документальных фильмов. В частности зрителям он запомнился постановкой таких картин как «Я вернусь к тебе Россия», "Поэма о рабочем классе", "Ленин. Семь лет в Швейцарии", "Съезд партии Ленина" и других. Отмечается, что Борис Рычков в течение 13 лет с 1966 по 1979 года преподавал режиссуру во ВГИКе. За достижения в области киноискусства режиссёр становился лауреатом премий СССР, РСФСР, а также завоевал несколько призов Всесоюзных кинофестивалей.
«Союз кинематографистов России, Ассоциация документального кино, комиссия неигрового кино выражают искрение соболезнования родным и близким Бориса Николаевича!» — резюмируют сотрудники Союза кинематографистов.
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Общество , Другое , Борис Рычков
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