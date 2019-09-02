Скончался режиссёр фильма «Я вернусь к тебе Россия»

Советский режиссёр Борис Рычков умер в минувшее воскресенье, сообщается на сайте Союза кинематографистов России. Причины смерти народного артиста РСФСР не уточняются.

«Первого сентября 2019 года от нас ушел советский режиссер и сценарист документального кино, народный артист РСФСР (1982), лауреат Государственной премии СССР Борис Николаевич Рычков", — подчёркивается в сообщении.

Рычков долгое время выступал в качестве режиссёра и сценариста художественных и документальных фильмов. В частности зрителям он запомнился постановкой таких картин как «Я вернусь к тебе Россия», "Поэма о рабочем классе", "Ленин. Семь лет в Швейцарии", "Съезд партии Ленина" и других. Отмечается, что Борис Рычков в течение 13 лет с 1966 по 1979 года преподавал режиссуру во ВГИКе. За достижения в области киноискусства режиссёр становился лауреатом премий СССР, РСФСР, а также завоевал несколько призов Всесоюзных кинофестивалей.