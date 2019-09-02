Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса

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Вассерман рассказал, почему всю жизнь живёт без секса 

Рамблер + ещё 3 36 минут назад
Телеведущий Анатолий Вассерман в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ объяснил причину своего пожизненного воздержания. По его словам, он отказался от секса в юном возрасте в результате спора с однокурсником.
Вассерман рассказал, что пытался доказать товарищу бессмысленность ограничений в половой жизни, принятых в старину. При этом интеллектуал утверждал, что регулярный секс способствует более крепкому здоровью человека. Правильность своих суждений Вассерман решил продемонстрировать сокурснику на личном примере.
«Тогда по юношеской глупости взвился на дыбы, ударил себя пяткой в грудь и заорал: «Я тебе докажу, что не для себя стараюсь, я вообще половой жизнью жить не буду», — вспоминает телеведущий.
При этом товарищ Вассермана охарактеризовал поступок друга, как «отстаивание личной свободы».
В жире программы интеллектуал признался, что раньше без секса было сложно обходиться, а теперь «гораздо проще». Телеведущий подчеркнул, что за все время ни разу не пришла мысль воспользоваться услугами «девушки лёгкого поведения», поскольку очень упрям и намерен сдержать слово.
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Общество , Видео , Анатолий Вассерман , НТВ
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